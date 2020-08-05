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左轉未禮讓行人！桃園寶馬「撞飛女大生」　送醫幸僅皮肉傷

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記者沈繼昌／桃園報導

新開幕未久的IKEA桃園旗艦店前，5日清晨發生轎車撞上行人交通意外！史姓男子駕駛寶馬轎車行經該處欲左轉往大園，疑似未注意行人撞上在行人穿越道的林姓女大生，林女「碰」的一聲遭撞飛彈向路旁，連手機也被撞飛，肇事的史姓司機趕緊向下車查看，中壢警方趕來處理時將受傷女大生送醫治療，所幸僅是皮肉擦傷，警方為史男進行酒測，酒測值為零，肇事原因仍待調查中。

▲桃園市中壢區5日上午史姓男子（右）駕駛寶馬轎車行經IKEA旗艦店前，疑未注意車前狀況，撞飛在行人穿越道上林姓女大生，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區5日上午史姓男子（右）駕駛寶馬轎車行經IKEA旗艦店前，疑未注意車前狀況，撞飛在行人穿越道上林姓女大生，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，48歲的史姓男子，5日清晨7時37分駕駛寶馬轎車經過IKEA桃園旗艦店，沿著青心路左轉高鐵北路往大園方向行駛，疑未注意車前狀況，撞上正走在行人穿越道的21歲林姓女大學生，林女被撞得飛起來跌落路旁，手機也被彈飛。

▲桃園市中壢區史姓男子5日清晨開車行經IKEA旗艦店前，不慎撞上林姓女大生，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區史姓男子5日清晨開車行經IKEA旗艦店前，不慎撞上林姓女大生，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局救護人員為林女檢傷，包括右膝、左膝、左手肘、雙手手指等均有擦挫傷，經初步包紮處置後已送醫治療，肇事的史姓男子經警方酒測，酒測值為零，史男坦承未注意車前狀況撞上行人。

中壢警分局呼籲，行車時務必專心注意車前狀況，經過路口或巷口時應禮讓行人，同時注意交通號誌，以維護交通安全。

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