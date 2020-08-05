「她像貓狗一樣討人厭」！17歲女忍10年受虐崩潰滅門　萬人哭爆求輕判…結局出爐

▲17歲女高生不堪長期受虐弒親。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

日本北海道6年前發生一起駭人的滅門慘案，1名17歲少女趁著母親和祖母熟睡時，拿菜刀將2人刺死，並將現場偽裝成強盜殺人，企圖混淆警方辦案。案件發生後，少女的悲慘身世也跟著曝光，原來她是當地望族的三女，從小就遭祖母和母親身心虐待，除了長期受到語言暴力，還曾被逼裸體罰站，甚至被迫吞下廚餘。

《朝日新聞》報導，命案發生在札幌市中心以東約25公里的南幌町，當地警方2014年10月1日凌晨接獲報案，指母親和祖母遭人殺害，於是立刻趕往現場查看，到場後發現報案人佐竹彩子神色驚慌，17歲的妹妹智子則剛起床，而2名被害人倒臥血泊，早已失去生命跡象。

警方展開搜查後，原以為是凶手入室搶劫引起殺機，然而隨著調查進行，種種跡象都顯示真凶就是智子；眼見紙包不住火，彩子才坦承人是妹妹殺的，自己不僅事先就知情，還參與了殺人行動，甚至在案發後幫忙佈置命案現場，偽裝成強盜殺人來擾亂警方辦案，試圖幫妹妹掩蓋罪行。

真凶曝光後，警方卻沒有一絲喜悅，因為智子的身世實在太過悲慘；原來佐竹家在當地算是望族，三姊妹的雙親10年前離婚，2人便和母親及祖母一起生活，次女則跟著父親；按理說身為祖母都對孫女疼愛有加，但佐竹奶奶卻不這麼想，她始終認為孩子只要1個就好，三女「就像貓狗一樣討人厭」。

▲少女從小飽受各種近乎變態的對待。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

由於彩子是長女，未來必須繼承家族，儘管平時常受到苛責、刁難，但還算撐得過去；然而妹妹智子就沒那麼幸運，她不僅從小遭言語暴力，還飽受各種近乎變態的對待，例如裸體在冰天雪地罰站、關在地下儲藏室、因為忘記遛狗就被外祖母打斷腿，甚至被逼著把廚餘吃下肚，就連無法忍受嘔吐，也會被母親和祖母強行塞回嘴裡。

彩子供稱，她們也試過要逃家，但每次都以失敗告終，還因此受到嚴厲懲罰，而過去也曾有社工介入，誰知還是被祖母用權勢給壓了下來，長期的虐待讓妹妹忍無可忍，最後終於情緒崩潰，決定下手殺人，自己起先雖然想阻止，卻不想再看到智子繼續受折磨，最後決定幫忙對方。

案情真相大白後，不論是檢察官、當地居民，乃至於全國民眾，都對姊妹倆的遭遇相當同情，甚至有1萬多人發起連署，希望法院能從輕判刑。日本法院審理後，也認為2人情有可憫，最終判處智子必須進少年管教所接受感化教育，姊姊彩子則處有期徒刑3年、緩刑5年，讓2人有機會重獲新生。

▲檢方聽聞姊妹的遭遇後也請求法官輕判。（圖／翻攝Pixabay）

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