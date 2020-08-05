羅霈穎床頭找到藥！「意妥明+酒精」網秒聯想南迴案　揭恐怖搞軌殺妻手法

▲南迴搞軌案發後，遭撞擊的「車廂遺體」破裂不堪。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

藝人羅霈穎3日被發現陳屍於八德路的工作室內，檢警發現她床頭櫃放著一包「意妥明」（Etumine），目前正在調查是否服用藥物導致猝死。消息一出，就有網友發文點出驚人巧合，因為曾經轟動全台的「南迴搞軌案」，死者陳氏紅琛就是服用過量的意妥明和酒精，導致交換作用中毒死亡。

網友在臉書留言提到，羅霈穎猝死時和意妥明有關，15年前的南迴搞軌案也是意妥明！據悉，曾震驚全台的「南迴搞軌案」，死者陳氏紅琛的二次鑑定報告中指出，她的死因是服用過量的意妥明和酒精，導致交互作用中毒死亡。

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回顧「南迴搞軌案」，從2004年10月開始，台鐵南迴鐵路陸續發生7次破壞事件，像是內獅車站北方的嘉和遮體附近，出現了不明鐵塊，兩個月後，該站南方鐵軌的潘多爾扣夾也遭到破壞，所幸沒有列車通過，但這讓台鐵繃緊神經，加強巡邏。

▲羅霈穎關鍵藥物「意妥明」，被診所院長指出，當年南迴搞軌案死者身上也有。（圖／記者黃彥傑攝）

2005年6月21日，從高雄開往台東的末班2057次自強號，行經內獅車站時，因魚尾鈑遭破壞而出軌，雖然列車只有出軌傾斜，但也造成旅客受傷；詭異的是，同年8月21日，台鐵的電纜線又莫名被破壞。

直到2006年3月17日晚上，台東往高雄方向的96次莒光號，行經內獅車站與枋山車站間，列車嚴重出軌，三節車廂翻覆至一旁蓮霧園，造成多名旅客受傷。在這起事故中，唯一喪生女乘客是名為「陳氏紅琛」的越籍配偶，與案發時也在火車上的李雙全是夫妻，這看似不幸意外，但在檢調一連串抽絲剝繭中，也讓恐怖「巧合」浮上檯面。

那天，陳女被送到枋寮醫院後，經檢查並無外傷，也沒有出血或骨折的情況，但保險起見，醫師還是將她轉入加護病房；怎料，隔天午夜12點52分左右，陳女突然陷入昏迷，接著失去呼吸心跳，雖然醫生進行急救，仍於凌晨2點45分宣告死亡。

原本檢察官並沒有打算屍檢，沒想到4天後，突然有了爆炸性轉折，先是有人向屏東縣警局檢舉，陳女有保高額旅平險，且李雙全前妻的死因也不單純，是遭毒蛇咬傷中毒死亡，讓李獲得保險理賠，這使檢調開始懷疑起李雙全，並展開密切調查。

讓人錯愕的是，在預定解剖大體的當天，李雙全於家中上吊身亡，後來檢警調查，若非他們介入，李竟可領到7100萬元的高額保險金，而且他也曾在台鐵工務段、運務段任職，確實有可能「搞」出這些事來。此外，還有一個關鍵，那就是李雙全的好友「黃福來」。

▲羅霈穎死因尚待查明，就傳出一說是「意妥明+酒精」致死，讓診所院長聯想到「南迴搞軌案」。（圖／記者黃彥傑攝）

當檢警找上門時，黃福來全盤托出一切陰謀，他指稱，李雙全以1千萬條件，找他參與謀殺計畫，由他負責破壞鐵軌，李則讓陳女喝下FM2，再注射蛇毒，好讓保險公司以為是意外死亡，但黃福來後來臨陣脫逃，也講明要退出計畫。更重要的一點是，黃提到，李雙全也找了李泰安參與計畫，甚至在案發前一天，李雙全還想請他幫忙載李泰安到犯案地點，不過被他給拒絕了。

有了這條重要線索，檢警立刻將目光轉向「案發當天也在車上」的李泰安，但調查、起訴的過程卻十分坎坷。由於檢警不是找到李破壞鐵軌的證據，而是依黃的證詞起訴，但「傳聞證據」原則上並無證據能力，所以也沒辦法證明被告有犯罪事實。

就這樣此案纏訟10年，終於在2016年3月24日，最高法院駁回被告上訴，維持更三審判決定讞，判處李泰安有期徒刑13年、褫奪公權6年；而高等法院高雄分院也於同年8月31日，判李泰安與李雙全兩子應連賠償台鐵5096萬元，而李雙全兩子的部分，以其繼承遺產範圍為限。

值得一提的是，黃來福先前的「蛇毒說」，在解剖後被推翻，陳女體內並沒驗出所謂的蛇毒，最後高等法院認定，李雙全將含有酒精液體注入點滴，而當時陳女已攝入過量的「意妥明」，兩個交互作用導致中毒性休克，進而身亡。