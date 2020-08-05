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美艦「裴拉塔號」聯合澳汶星4艦西太演習　直升機進行「跨甲板著陸」

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▲▼美國與南海多國進行聯合軍演。（圖／翻攝自Facebook／U.S. 7th Fleet）

▲ 美國與澳洲、汶萊和新加坡的軍艦進行聯合演訓。（圖／翻攝自Facebook／U.S. 7th Fleet）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國海軍阿利.伯克級導彈驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta DDG 115）1日與來自澳洲、汶萊和新加坡的軍艦在西太平洋海域展開了共同演訓，希望能增進南海地區的安全性和穩定性。

除了美國軍艦外，參與這次演訓的軍艦包括澳洲的皇家海軍安扎克級護衛艦「斯圖亞特號」（HMAS Stuart）、油彈補給艦「天狼星號」（HMAS Sirius）、新加坡海軍的可畏級巡防艦「無比號」（RSS Supreme）、汶萊皇家海軍巡邏艇「達魯萊桑號」（KDB Darulehsan）。主要針對編隊補給和多邊通訊進行訓練，包括船舶在海上進行補給、多艦機動和通信演習、直升機進行「跨甲板著陸」等。

▲▼美國與南海多國進行聯合軍演。（圖／翻攝自Facebook／U.S. 7th Fleet）

▲多國聯合海演希望能增進西太平洋地區的安全與穩定性。（圖／翻攝自Facebook／U.S. 7th Fleet）

根據美國第七艦隊官網表示，美國仍然致力於與區域夥伴和盟國合作，並保護所有國家自由合法使用海洋的權利。並表示，此次演習提供給其他國家共同演訓的機會，參與軍演的4個國家皆有獨特的能力，來應對目前太平洋地區所面臨的複雜情勢變化。

「裴拉塔號」指揮官楚畢拉（Chad Trubilla）表示，這次演訓最重要的是將所有5艘船上的軍官和水手都建立了長期的信任和關係。

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