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高官車震人妻祕書！9分49秒偷情鹹濕對話曝光　一通電話瞬間安靜

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圖、文／鏡週刊

台語流利的台南衛生局長陳怡在防疫指揮中心的記者會上，以台語宣導防疫新生活，引發網友熱議，本刊取得他密會女秘書的行車紀錄器內容，他也是以台語對女秘書說：「妳做情婦不錯，妳也是X幾個了！」、「溼了喔！」，雙方接連呻吟後，女秘書急促的氣喘聲下，鄭女的手機突然響起，事後查證，是女秘書的老公打來，但她忙到未接聽。

鄭女的老公用電腦查看行車記錄器記憶卡，發現錄到陳怡與鄭女同車傳出呻吟聲，驚覺老婆可能外遇。（圖為示意畫面）

這段偷情行車記錄器影音檔，是2017年10月間，錄得鄭女下班後，先是開車載陳怡離開辦公室，至台南晶英飯店參加晚宴，結束後鄭女再開車載陳怡，一路開往台86線快速道路，繞到台南奇美博物館旁的鄉間小路，車子突然停了下來，雖然車前畫面漆黑一片，但車內鹹濕的對話與激情叫聲，卻被錄得一清二楚。 

鄭姓女祕書（圖）比陳怡年輕了14歲，2人已共事逾10年。（讀者提供）

陳怡先是對鄭女說：「妳做情婦不錯，妳也是X幾個了！」鄭女則羞怯地回：「我哪有！」不久，鄭女突然說：「我想幫你捏捏。」緊接著陳怡便發出「啊、啊、啊」的叫聲，陳怡邊叫邊說：「等等要雙贏」，剛說完沒多久，車內便不斷傳出窸窸窣窣的聲音，以及陳怡啊啊啊的叫聲，約過了數分鐘，錄得挪動座椅的聲音，陳怡還曾說：「那我就不好意思了。」

台南市衛生局長陳怡（圖）打開車庫，讓女祕書的座車離去。（讀者提供）

話才說完，卻突然換鄭女發出「啊、啊、啊」的呻吟聲，此時陳怡補上一句：「濕了喔！」隨後鄭女的叫聲越來越大也越急促，就在急促的氣喘聲下，鄭女的手機突然響起，事後查證，是鄭女的老公打來，但她並未接聽，呻吟聲共持續9分49秒，之後車內變得安靜，隨即發動車輛離去。

名醫陳怡與妻子及3個兒子都是醫生，他2017年出任台南市衛生局長時，1家5口都一同出席就職典禮，形象完美，陳怡2019年曾因遭檢舉濫用公務車遭檢調約談，但仍獲長官力挺；今年3月間，陳怡因車禍住院，但他仍不忘公務，在醫院透過視訊開會強化防疫，深得長官的心，如今卻遭爆料與女秘書大搞婚外情而官司纏身，與表面上的風光成了強烈對比。

陳怡擔任台南市衛生局長3年多，是市長黃偉哲的愛將。（翻攝台南健康報馬仔臉書）

知情人士指出，陳怡2017年風光上任後，將原本任職醫院的鄭姓女助理拔擢至衛生局擔任秘書，鄭女卻開始晚歸，鄭女的丈夫原本不以為意，以為是妻子工作太忙，但夫妻感情越來越冷淡，丈夫覺得不對勁，明查暗訪後，有好心人士告訴他，鄭女不僅當陳怡的祕書，還充當司機，經常接送陳怡並出入陳家，也曾在下班後與陳怡一同外出。

台南市衛生局長陳怡（圖）是醫生世家，曾與衛福部長陳時中同台宣導防疫新生活。（CDC提供）

2017年10月某日，鄭女回到家後，老公趁機拔下老婆座車的行車記錄器記憶卡查看，才驚覺老婆可能外遇，鄭女的老公聽完妻子與陳怡的呻吟錄音檔後，決心提告捍衛家庭，認為這樣的聲音足可證明妻子與陳怡發生性行為，因此向台南地檢署提出通姦告訴，陳怡與鄭女出庭坦承二人同車，呻吟聲也都是自己所發出，但卻異口同聲表示，二人沒有在車內性交，不涉及「性器接合」的通姦犯行。

台南市衛生局長陳怡（圖）打開車庫，讓女祕書的座車離去。（讀者提供）

陳怡向檢察官解釋說，當時鄭女在車內自慰，他僅在一旁陪伴，由於說法不合常理，檢察官認為可信度不高，但因沒有「性器接合」的直接證據，只能給予二人不起訴，加上通姦罪已在今年五月由大法官宣告除罪化，鄭女的老公已無法再提告通姦罪，只好改以家庭被破壞及配偶權遭侵害，提出民事訴訟求償200萬元，目前正由台南地院審理中。

陳怡受到前後兩任台南市長的倚重，雖然工作表現獲得長官高度肯定，但與女祕書發生車震曖昧情，重創形象，如今曾姓人夫已向台南市長黃偉哲陳情，接下來不僅要看法院怎麼判決，也要看市長如何處理小內閣私德的智慧了。


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