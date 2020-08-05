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改車大王控「私奔妻」6年不給碰　「紙杯灌精」土砲人工生殖！崩潰揭家醜

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圖、文／CTWANT

29歲的石先生人稱「貨卡改裝大王」，年營收數億元的他本該是人生勝利組，如今卻出面控訴結髮6年、年長自己1歲的盧姓妻子「為錢下嫁」，甚至一度用美工刀架著5歲兒子的脖子威脅要錢，卻誣指他家暴。石先生並自爆，婚後夫妻不曾行房，就連孕育兒子的過程，都是把精液放在杯子，再灌入陰道中的無性生殖。盧女則認為這些指控「太誇張」，並說「保護令中有寫他對我和小孩的一切行為，我不想多談。」

石先生透露，2019年1月17日晚間9點多，盧女一度要錢不成持刀劃傷自己，「當時我為了自保，只好趕緊向警方報案，幾天後，她（盧女）又再跟我要錢，我不給，她竟然抓狂，持美工刀架著兒子的脖子嗆說，『想要兒子就拿錢來換。』真的把我嚇傻了！」石先生當下趕緊雙手合十下跪，拜託盧女不要衝動，雙方僵持了1、2個小時，最後盧女帶著兒子離開，竟反控告石男家暴。

石男指控妻子只要要不到錢就會拿刀架著小孩，他只能下跪求妻子放過小孩，沒想到妻子還自殘誣指他家暴。（圖／本刊繪圖組）

▲石男指控妻子只要要不到錢就會拿刀架著小孩，他只能下跪求妻子放過小孩，沒想到妻子還自殘誣指他家暴。（圖／本刊繪圖組）

「她（盧女）離家後，我花費了500多萬重新裝潢住家，要求設計師規劃空間，全以小孩為考量，還打造了遊戲間，就是希望兒子能夠有個完善的成長空間，但屋子裝潢好了，一直等不到小主人回家。」石先生說

石先生表示，他努力承接家族不銹鋼事業，光是購買一台雷射切割機和複合式沖床機總共就要價6千多萬元，還得利用電腦程式設計出符合買家的特殊需求，「她（盧女）卻說我有精神病及暴力傾向、妄想症甚至唐氏症，我一定會和他們家戰鬥到底。」

針對石先生的指控，本刊致電盧女，對於雙方結婚近6年幾乎沒有親密行為卻生了小孩，還有娘家和盧女三番兩次向石男要錢等事，盧女斷然否認：「他（石男）的指控都很離譜，怎麼可能發生這些事？會不會太誇張了？」

另外針對小孩身上都有莫名的傷痕，盧女無奈表示：「我的小孩沒有受虐，但有注意力不足的過動問題，一周要上4次醫院的早療課程，我有把鑑定結果告訴他們（男方），幼稚園老師也有告知石先生要帶小孩去檢查，但石先生置之不理。」

盧女在保護令中陳述，2019年7月13日石男將盧女趕出家門，還要脅盧女要看小孩的話，要先自拍猥褻影片給石男看，才讓其探視，此外，盧女被迫離家後，只能利用視訊探視小孩，但石男會突然發脾氣，辱罵甚或毆打小孩，讓盧女相當擔心小孩的安危，最後只好訴請離婚。

被稱為「台灣貨卡車改裝大師」的石男，專門將貨卡車改裝為「爆走卡車」，不到30歲已年營收數億元。（圖／讀者提供）

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石男指控，張姓大學老師把自己的姪女介紹給他，根本就是一場婚姻騙局，目的全是為了他的財產。（圖／本刊繪圖組）

▲石男指控，張姓大學老師把自己的姪女介紹給他，根本就是一場婚姻騙局，目的全是為了他的財產。（圖／本刊繪圖組）

台南貨卡車改裝車界小開石先生，2011年讀大學時參加學校舉辦的金屬零件創意造型競賽，從全校451件作品中脫穎而出贏得第1名，2年後，他和同學代表學校參加日內瓦國際發明展，一起設計打造「復健旅行車」，榮獲世界銅牌。畢業後大學老師介紹自己的外甥女給他，兩人不顧家庭反對登記結婚，但卻讓石先生墜入痛苦深淵。

石先生說，大學畢業前他從未談過戀愛，是畢業後在大學張姓老師的介紹下，才和張老師的盧姓外甥女（盧女、30歲）開始交往，1年多後就論及婚嫁，但沒想到親家一開始就獅子大開口表示，「要結婚可以，但是要1萬2千斤的喜餅當作聘金，雙方家長因此鬧得不歡而散，我們只好跑去公證結婚。」

石先生原以為只要夫妻一起面對，即使婚姻不被雙方家長祝福，也能彼此扶持走完一輩子，沒想到婚後，卻落入痛苦的深淵。「我講了也沒人會信，結婚後到你們（記者）採訪我為止，我和她（盧女）從來沒有做過愛。」

本刊記者一聽立刻詢問石男「那兒子怎麼來的？」只見他大嘆自曝，妻子跟他說，沒有生小孩無法對父母交代，夫妻才有了「親密接觸」。但所謂的「親密接觸」，竟是盧女要石男自慰，把精液放在杯子裡，盧女再將精液灌入陰道中。

 盧女雖然願意與石男結婚，卻拒絕與石男親密接觸，臉書上也沒有與丈夫和小孩的照片，僅有一張電腦合成的婚紗獨照。（圖／讀者提供）

▲盧女雖然願意與石男結婚，卻拒絕與石男親密接觸，臉書上也沒有與丈夫和小孩的照片，僅有一張電腦合成的婚紗獨照。（圖／讀者提供）

雖然受精過程相當不科學，也令人匪夷所思，不過石男說，由於盧女真的懷孕生下兒子，他從未有過「親子鑑定」的念頭，「我也認為兒子的到來，我的婚姻關係可以破冰，但沒想到，年幼的小孩卻成為她（盧女）威脅要錢的工具。」

高雄醫學大學附設醫院婦產部主治醫師詹德富教授表示，精子在離開人體後，如果曝露在常溫之下，30分鐘後部分不夠強壯的精子就會開始死亡，大部分可存活1至3個小時。如果在精子仍存活的時間內採用任何方式、例如針筒注入或用手抹入等將精子置入陰道之中，雖然受孕機會可能降低，但是仍是有成功懷孕的可能性。

但盧女則控訴石先生結婚後這幾年性情丕變，常惡言相向，逼迫女方發生性行為，並要求她拍攝不雅性愛影片，對小孩也常常亂發脾氣，甚至不當體罰。

盧女在保護令中陳述，2019年7月13日石男將盧女趕出家門，還要脅盧女要看小孩的話，要先自拍猥褻影片給石男看，才讓其探視，此外，盧女被迫離家後，只能利用視訊探視小孩，但石男會突然發脾氣，辱罵甚或毆打小孩，讓盧女相當擔心小孩的安危，最後只好訴請離婚。

針對石先生的指控，本刊致電盧女，對於雙方結婚近6年幾乎沒有親密行為卻生了小孩，還有娘家和盧女三番兩次向石男要錢等事，盧女斷然否認：「他（石男）的指控都很離譜，怎麼可能發生這些事？會不會太誇張了？」

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