漫展突趴下！絕美Coser「裙底風光」全都露　怒甩美照嗆酸民：多點姿勢好拍

記者蔡儀潔／綜合報導

上海近期也發生Coser在漫展擺出不雅姿勢，在活動現場任人拍攝的事件，引發圈內人圍剿！畫面中，該名穿著JK制服的少女趴在地上，配合攝影師拍照，沒想到卻因爲動作幅度太大走光，隨即遭到一陣怒罵。事後，該名少女@卷子啊發文道歉，並稱已經報警立案，對偷拍的人追究責任。

▲ JK少女因拍照姿勢惹糾紛 。（圖／翻攝自微博）

在25的上海動漫展上，該名少女身穿JK制服趴在地上，擺各種動作給路人觀看，配合攝影師拍照，沒想到卻因爲動作幅度太大走光，一名女子隨即高聲怒斥，「保安在哪裡？你有病嗎？你為什麼要做這個動作？」、「漫展你就好好擺東西，不要再給JK抹黑了。」

▲少女稱自己有穿安全褲 。（圖／翻攝自微博）

消息傳出後引發Coser圈熱議，她本人26日通過微博賬號@卷子啊PO文，稱自己穿了安全褲，並為自己的行為缺乏考慮道歉，但她同時也否認其餘各項人身攻擊，「我趴下來，怎麼也好，只是想說給大家多點姿勢好拍」、「我也沒想到有人會繞到我的後面去拍攝」。她28日再度發聲「已報警，已立案」。

▼少女PO出該姿勢的正面照 。（圖／翻攝自微博）

此事引發微博網友討論，有人認為該少女行徑不妥，「還說穿安全褲，污染jk圈」、「就算是天王老子來了，這個女生拍照姿勢也絕對不是正常jk的姿勢」、「愛穿不穿，如果她不賣弄風騷誰會這樣說她」、「想拍美照真的不能站著拍照的嗎」。

不過也有人表示，「作為圈外人，我覺得沒什麼」、「你去沙灘看見穿比基尼的美女，你要指責她穿著暴露，污染了沙灘嗎？」。

▼少女當天的照片 。（圖／翻攝自微博）