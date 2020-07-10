故宮南院「夏日親子藝術月」皇帝的多寶格登場　多元展覽結合消防夏令營

▲故宮南院「2020夏日親子藝術月」正式啟動。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

故宮南院「2020夏日親子藝術月」10日起到8月30日(日)止，主題以「皇帝的多寶格」展覽設計玩具國大冒險系列活動，結合夏令營、親子藝術暨繪本營隊、實境解謎遊戲、密室逃脫、大型兒童劇表演等等，透過遊戲互動認識藝術文化外，園區內更安排水舞秀、夜間3D水幕魔鏡秀，週末還有無人機群飛燈光秀表演等。

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▲故宮吳密察院長專程南下參加啟動典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外，暑假期間，故宮南院更將與嘉義縣消防局也合作推出三場夏令營隊，各種優惠和豐富活動不間斷，請鎖定「國立故宮博物院南部院區」官方網站（http://south.npm.gov.tw/zh-TW）及臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/npmsouth）。

▲嘉義縣消防局長呂清海宣布，夏日活動結合消防局舉辦消防夏令營活動，文物尋寶及消防體驗巡禮故宮南院。（圖／記者翁伊森攝）

「皇帝的多寶格」是故宮具有代表性的典藏之一，收藏乾隆皇帝「東西十萬里，上下五千年」的寶貝。「2020夏日親子藝術月」更是以五感體驗、寓教於樂的核心理念，創意發想、設計多種遊戲，引導孩子接觸、親近這些豐富多元的展品。例如「實境解謎」，藉由具趣味性且提示清楚的謎題，引導觀眾金輕鬆地在解迷過程中看懂展覽，理解文物的藝術美感。又或是近年掀起風潮的「密室逃脫」活動。

▲故宮南院夏日活動吸引雲嘉南學童參觀。（圖／記者翁伊森攝）

今年以大型多寶格造型呈現於故宮南院二樓大廳，讓民眾可以走進多寶格內體驗皇帝的「玩具國大冒險」，另有夜宿博物館的夏令營隊；以及為親子觀眾量身設計、只要闖關成功即可扭蛋拿禮物的各種闖關遊戲。活動琳瑯滿目，結合遊戲、體驗、記憶，帶給參與者滿滿的成就感。

另外，暑假期間只要憑嘉義縣市合法旅宿住宿或訂房證明，住宿當天或隔天即可兌換故宮南院免費參觀入場券。加上活動完全免費的「夏日親子藝術月」，或參加「愛臺灣博物館卡」套票行程，亦可享受專屬活動，遠道的觀眾歡迎上官網或南院臉書查詢相關活動。故宮南院更推出「振興三倍券優惠方案」，凡使用振興三倍券購票入場可享語音導覽優惠，故宮更加碼推出「故宮振興抵用券」，可以在餐廳和文創禮品店消費折抵。



「2020夏日親子藝術月」另外結合嘉義縣消防局暑假夏令營，加強小學生防火(災)、避難逃生等消防知識及技能，提供暑假期間課外學習新知園地，將於8月11、12、13日規劃3梯次消防夏令營活動。與以往不同的地方是結合故宮南院以文物尋寶及消防體驗方式，讓參與學生們在接受消防教育亦能感受藝文薰陶、體驗文物之美，彰顯出文化資產保存與消防安全維護並重的精神。

消防夏令營的活動內容融合博物館實境解迷、手作紀念壓章、消防安全常識解說等室內闖關活動並安排消防雲梯車、船艇、射水等戶外實際操作體驗，兼具歷史文化、防火教育、團隊挑戰及闖關趣味等特性，各梯次招收學生名額以50人為限，歡迎嘉義縣各國民小學1至6年級學童踴躍報名參加。

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