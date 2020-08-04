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Apple更新27吋iMac　起價57,900元

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▲▼Apple更新iMac產品。（圖／翻攝自官網）

▲Apple更新iMac產品。（圖／翻攝自官網）

記者邱倢芯／台北報導

Apple稍早宣布，針對27吋iMac進行更新；其搭載了第十代Intel處理器（最多可達10核心），雙倍記憶體容量、並擁有新一代的AMD Radeon Pro 5X00系列顯示卡。

另外，全新的27吋iMac搭載了Retina 5K螢幕，並擁有1080p FaceTime HD鏡頭、更高傳真的揚聲器和錄音室等級的麥克風，新推出的27吋iMac起價為57,900元。另外這次Apple也更新了21.5 吋 iMac和iMac Pro，售價分別為35,900元和159,900元起，不過台灣並非新品首波發售的國家。

根據官網指出，配備最新6核心和8核心第10代Intel處理器的27吋iMac具備專業效能，可用以創作具有數百個音軌的新歌曲、編寫上千行程式碼，或透過機器學習功能來處理大型照片等各式各樣的需求。

▼Apple更新的27吋iMac產品可用以創作具有數百個音軌的新歌曲。（圖／翻攝自官網）

▲▼Apple更新iMac產品。（圖／翻攝自官網）

需要進一步iMac效能的專業人士，27吋iMac更首度提供10核心處理器選項，Turbo Boost 最高可達5.0GHz、CPU效能提升65％。而且iMac的記憶體容量增加一倍，最多可達128GB，可供需要大量記憶體的應用程式使用。

而27吋iMac擁有新一代的AMD繪圖處理，可用來透過GPU進行算圖、編輯多道4K影片串流，或是暢玩需要大量繪圖處理的遊戲。透過Radeon Pro 5000系列繪圖處理，iMac帶來最快可達55%的繪圖處理效能提升。

此外，原本僅在iMac Pro搭載的T2晶片，此次也內建於新iMac產品當中；T2安全晶片中的儲存裝置控制器可為儲存在SSD的所有內容提供即時數據加密，使檔案與資料安全無虞。T2晶片還可檢查開機過程中所載入的軟體是否未遭篡改。

除了27吋iMac外，Apple也宣布21.5吋iMac的所有機型將首次標準配備SSD。顧客也可選擇訂製配備融合硬碟的21.5吋iMac。

另外，iMac Pro現在也標準配備10 核心Intel Xeon處理器。iMac Pro專為需要工作站等級效能的專業使用者設計，其擁有最高可達18核心的Xeon處理器、最高可達每秒22兆次的繪圖處理效能、最高可達256GB的四通道ECC記憶體，以及絢麗的27吋Retina 5K顯示器。

全新27吋iMac售價57,900元起，21.5吋iMac和iMac Pro的更新機型售價分別為 35,900元和159,900元起，新品將於日後可在官網上訂購，並在Apple零售店與Apple授權經銷商供貨。

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