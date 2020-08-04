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大潭藻礁未來可能沒希望　環團再度聲請停止中油三接施工

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▲▼環團二度為大潭藻礁聲請停止中油三接施工。（圖／記者許展溢攝）

▲環團二度為大潭藻礁聲請停止中油三接施工。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保團體憂心中油第三天然氣接收站工程將衝擊大潭藻礁生態保育，繼去年向法院提出聲請停止執行被駁回後，今（4日）再度向法院聲請停止執行，希望阻止悲劇發生。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政無奈說，已經不知道未來到底還有沒有希望，很遺憾5年多前開始搶救藻礁，歷經磨難，開了110次記者會，尤其中油預計放共303座沉箱，工程若完成，不免讓人感到頹喪。

請繼續往下閱讀...

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，民間去年3月就中油第三天然氣接收站涉及的「觀塘工業區」環差、「觀塘工業港」環差、環現差聲請停止執行，去年6月26日、7月30日法院駁回停止執行後，中油三接工程陸續在同年12月1日因「錯估海底深度」造成3死4傷的悲劇;今年3月又因「海象掌握不足」等因素，刮除0.58公頃大面積藻礁及造成柴山多杯孔珊瑚死傷，相關因應對策仍在審查中。

蔡雅瀅指出，中油放沉箱後，大潭藻礁即將面臨生態浩劫，歷經7千多年緩慢積累才形成的獨特生態系，一旦破壞，就無法挽回，故民間於今第二度聲請停止執行。台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政怒批，中油對於破壞藻礁行為已有4個月，到目前為止都不用負責任，環境、保育主管機關卻不願意積極處置，完全是行政怠惰。
 

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