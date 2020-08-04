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買50元甩餅！夜市老闆「主動加4塊雞丁」秒收100元　中壢妹傻：被坑了嗎

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▲▼印度甩餅，壓新logo（示意圖／資料照）舊圖編號454128

▲50元竟只有餅皮！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「夜市印度甩餅價格合理嗎？」一名女網友傻眼表示，明明向老闆點餐50元的甩餅，製作完畢卻變成100元的雞肉餅。老闆則解釋，50元只有純餅皮，事後原PO一口咬下又再度錯愕，「只有一點點洋蔥條，加3-4塊雞肉塊...還是我真的被坑了？」

一名女大生在《Dcard》透露，上週日（2日）晚上突然想吃印度甩餅，便向中壢夜市某商點餐，「我要一份50元的甩餅」，就怕含有美乃滋當佐料，原PO當下另詢問，「請問裡面包什麼料？」

請繼續往下閱讀...

老闆回應還有雞肉，當下原PO沒多想，同時已掏出50元銅板等待取餐結帳。不久後，熱騰騰甩餅出爐，原PO伸手給銅板時，老闆卻表示「包雞肉是100，50元只有皮！」

原PO再度錯愕不已，明明點餐時有強調「我要50元的甩餅」，如今只好摸摸鼻子結帳，照片可見，「捲餅內只有一點點洋蔥條，加3-4塊雞肉塊，50銅板大小那種，真的會有人認為50元。只是一張餅皮嗎？為何老闆最後收我100元？」

另外，原PO直言，也曾在台中旱溪夜市買印度甩餅，相比之下，「雞肉咖哩馬鈴薯口味，份量兩倍，一份60元」，如今拿在手裡的100元雞肉甩餅，根本餅皮才是主體，「想知道是我自己認知有問題？還是我真的被坑了？」

▲▼，夜市印度甩餅價格合理嗎。（圖／翻攝Dcard）

▲網友認為，點餐前要問清楚！（圖／翻攝Dcard）

文章曝光後，底下網友熱議「50元買皮的話，不如買蔥油餅」、「這會傻眼欸，都說50了，加雞肉要多收錢應該要先說的，收錢再說100？」「我們學校夜市這邊的印象中50是甜的（塗果醬或包起司），60是有包料的，第一次看到只有皮」、「在公館店面吃印度咖喱要加點原味甩餅的話，50元通常是一大片比臉還大的那種，但妳吃的只是攤車，而且地段也沒這麼貴，我是覺得妳被坑啦」、「比一個便當還貴...現在夜市真的是很不平價」。

不過另一派質疑，「怎麼很多人都是當天默默掏錢，事後再po文抱怨？不喜歡不要買就好啦？他做了又怎樣，價錢沒講清楚是他的問題，有什麼不好意思？」「我覺得妳問的也很奇怪唉，他價目表就說甩餅了啊，妳還問他包什麼？而且對方跟妳說雞肉就該發現了吧，不過甩餅那一類的東西很多都很坑錢」。

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中壢甩餅雞丁餅皮夜市

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