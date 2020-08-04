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北流9/5開幕卡司搶先曝光！徐佳瑩、魏如萱接棒開唱

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▲▼徐佳瑩、魏如萱出席愛之日常音樂節。（圖／記者張一中攝）

▲徐佳瑩、魏如萱即將在北流接力演唱。（資料照／記者張一中攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北流行音樂中心表演廳將在8月22日舉辦滿載測試演唱會《北流來襲PUNCH不斷電》，日前票已搶購一空。9月5日即將舉辦首場售票演唱會《嗨！北流》強勢開幕，文化局4日宣佈開幕演出兩大卡司，分別是金曲歌后徐佳瑩與今年四度問鼎金曲歌后的魏如萱接力演唱。

文化局指出，兩大卡司堪稱「含金量」十足，特別邀請第29屆金曲獎最佳女歌手、也是前幾天宣布升格為準媽媽的徐佳瑩及今年四度入圍金曲歌后的魏如萱，兩位人氣女伶助陣開唱，無論話題、吸睛度都百分百，相信歌迷都期待萬分。

文化局表示，8月10日將舉辦快閃活動，將有藝人從市府站搭捷運到昆陽站，以推廣大眾交通工具，全程直播，並舉辦記者會，公布完整卡司陣容及售票等相關活動資訊，邀請歌迷一起期待，鎖定北流官方臉書第一手消息，當天將有神秘嘉賓出席揭曉完整卡司名單。

文化局說明，相關票價與資訊將在8月10日公佈，預計8月15日開放售票，票價比平常演唱會低很多，像是最貴的搖滾區也只要1000元左右，相當優惠，此外，為配合防疫，8月22日與9月5日演出，觀眾皆需量體溫、落實實名制，並全場戴口罩，至於開幕是否採梅花座？文化局指出，中央宣布解封後，未有梅花座規定，未來將配合中央規範辦理。

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