全村集資買彩券爽中300億！唯獨沒揪他成「最慘邊緣人」　含淚祝福鄰居

記者蔡儀潔／綜合報導

中樂透頭獎一夜暴富，是不少人的夢想，如此好運多年前降臨在西班牙一個只有240多位居民的小村落Sodeto，村內近70戶居民合資買張彩券，中了高達9.5億元美金（約新台幣300億元）的頭獎，就在全村歡慶之際，唯獨住在小鎮邊緣的米索塔基斯「沒被揪」，成為真正最慘邊緣人！

據紐約時報報導，Sodeto的村民過著淳樸生活，和紙醉金迷是兩條平行線，不過有天大家決定購買「大胖子」聖誕彩票(El Gordo)，村莊代表向居民們收集資金，每人至少出資4元英鎊(約新台幣186元)，結果真的中了頭獎，不少人一夜之間變成大富翁。

▲中樂透頭獎一夜暴富，是不少人的夢想。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

就在全村人一片歡歌笑語中，可憐的村民米索塔基斯因住在小鎮邊緣，代表忘記向他收錢，最後只能含淚祝福鄰居們。原來，米索塔基斯原是希臘電影製片，為了情人而搬到索德托居住，後來分手後仍住在這裡，雖然無緣分得彩金，但鄰居有錢之後，願意購買他先前出售、卻又賣不出去的土地，總算還有個「安慰獎」。

米索塔基斯也決定要記錄下這些「暴發戶」的生活，令他意外的是，這些居民並未豪擲揮霍，只改善村裡的灌溉系統，或是裝修房屋，沒有人的生活因此出現巨變。不少媒體也對這個小村落的生活感到好奇，也進行一些社會實驗，最後同樣發現，這裡很平凡、很普通，沒什麼可挖的看頭。

米索塔基斯表示，雖然他是全村唯一和財神無緣的人，但他並非全無所獲，他從鏡頭下發現另一種人性，他了解到，在天降財富面前，並不是所有人都會迷失，從某方面來說，他也有不一樣、關於人性面的獲得。