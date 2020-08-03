隋棠揭露「女童遭叔姪侵犯」！屏東教育處發文硬槓　2負責人懲處出爐

▲隋棠揭露「女童遭叔姪侵犯」，屏東教育處發新聞稿硬槓。（圖／翻攝自隋棠臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

藝人隋棠2020年6月在臉書揭露一名女童長期遭叔姪性侵事件，不料遭屏東縣教育處發布新聞稿嚴詞否認，更指責她未經專業查證就亂發文，讓屏東政府遭到不少網友撻伐。縣長潘孟安事後親上火線說明，下令嚴懲教育處相關負責人，近期相關的懲處項目出爐，教育處長江國樑被記過1次。

針對這一起爭議事件，屏東縣政府7月中做出懲處裁定，教育處發布新聞稿「處理不當」，因此教育處處長江國樑記過1次、特殊教育科科長鄭如華申誡2次。對此，江國樑3日表示，當初發布新聞稿，也是為了保護孩子，不料因為用詞不當引發爭議，尊重獎懲委員會的裁定。

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▲隋棠6月在臉書揭露一名女童遭性侵事件。（圖／翻攝自隋棠臉書）

隋棠日前擔任朵朵計畫的「棠棠姐姐」，走進校園為兒童性侵害防治努力，今年6月在臉書揭露一名女童遭性侵事件，女童在保密問卷清楚的寫下求救訊息，並透露長期且無數次遭叔姪帶到工寮性侵，「在講述經歷時，女童沒有淚水，就連汗都沒有，有的只是冷靜及一絲幾乎看不見的違和笑容，看了讓人非常心疼。」

屏東縣教育處隨即發布新聞稿嚴詞否認，強調該案件「並非性侵」應為「強制性猥褻，且並非數次」，更指責揭露者（隋棠）未經專業查證就亂發文，對孩子造成另一種傷害。教育處此舉遭到許多網友撻伐，屏東縣議會也有多名議員指責教育處處置不當，潘孟安因此親上火線說明，下令要求教育處檢討。