出遊用餐後人不見！　婦人24小時後被尋獲...蹲坐1公里外排水溝

記者翁伊森／嘉義報導

陳姓民眾因為母親跟團由台北來到南部遊玩，中途在嘉義中埔餐廳用餐，但完餐準備返回飯店後時卻不見人蹤影，2日晚間於網路發文希望廣大網友幫忙協尋自己媽媽，數十位網友熱心加入協尋行列，不斷將文章分享，加上警消及嘉義市義勇特搜總隊、嘉義市救難協會、嘉義縣救難協會、台中義行也加入搜尋行列，歷經24小時終在3日下午17時許於距離該餐廳約1公里遠排水溝內發現婦人蹤影。

▲婦人於餐聽外一公里處排水溝被發現。（圖／讀者提供）

據了解，新北市瑞芳區的陳姓夫妻參加嘉義2天一夜社區旅遊，在2日晚間18點多吃完飯要離開時，婦人走出餐廳門口後不知去向，家屬、警消跟各大救難協會昨晚找到現在，發現婦人活動範圍應在距離餐廳1公里。3日下午2點多，救難協會人員陸續往餐廳沿路巷子裡面搜尋，卻只發現婦人的皮包外套和一支鞋，依舊找不到該婦人只好加大搜索範圍

▲民眾上網請廣大網友協尋自己母親。（圖／讀者提供）

直到3日傍晚，搜救人員在距離失蹤地點寶島餐廳1公里處的巷子裡，種水果的草地草地後方300公尺處的香蕉園下的大水溝發現婦人蹲坐排水溝內，順利完成搜救行動。

該名網友分享內容如下：我爸爸、媽媽搭遊覽車從外地來嘉義玩，今晚用餐結束準備上車，當時下著大雨，因此我爸先把孫子帶上車，回頭要接我媽時，人已不見，目前已報警，警方和家屬正在尋人中，也請各位嘉義鄉親幫忙，謝謝。