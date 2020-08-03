快訊／吳釗燮、酈英傑弔唁李登輝：他改變了台灣外交型態

記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮與美國在台協會（AIT）處長酈英傑3日一同前往台北賓館，參與故前總統李登輝追思會。吳釗燮受訪時表示，李登輝建立了台灣民主制度，也改變了外交型態，讓台灣在國際社會上有越來越多朋友與支持。

▲外交部長吳釗燮與AIT處長酈英傑前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀。（圖／記者李毓康攝）



吳釗燮表示，對於李登輝帶給台灣的民主自由，外交部同仁心存感念，李登輝建立了台灣的民主制度，也改變了外交的型態，讓台灣在國際社會上有越來越多朋友，有越來越多支持，「因為我們共享自由民主理念，也有共同生活方式與共同語言」。

至於美國在台協會（AIT）的處長酈英傑也陪同吳釗燮一起參與，在接受訪問時也簡短地表示，李登輝是台灣民主轉型的英雄，他實施的改革對台灣成為民主燈塔，發揮了相當關鍵的作用；而美國方面，也將持續強化共享民主價值的美台關係，以榮耀李登輝的政治遺產。

▼外交部長吳釗燮與AIT處長酈英傑前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀。（圖／記者李毓康攝）



▼外交部長吳釗燮與美國在台協會（AIT）處長酈英傑3日一同前往台北賓館，參與故前總統李登輝追思會，留下親筆字條。（圖／總統府提供）

