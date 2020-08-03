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愛上24歲護理師！瓦斯工「拚命加班送錢送車」發現心碎真相　遭9人亂棒打死

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郭女設局讓顏男的小弟製造假車禍，將余男攔下毆打。

圖文／鏡週刊

台南1名余姓瓦斯工人愛慕郭姓女子，為討郭女歡心，不僅長期提供金錢讓郭花用，還買汽車送她，但郭卻與另名顏姓男子交往、把車交給顏開。余發現後想討回車，竟遭顏、郭設局製造假車禍，找來9名同夥將余打死。

本刊調查，當年24歲的郭玫葶護理系畢業後，在一間安養院當護理師，綽號「阿肥」的死者余昶韋為了追求外貌出眾的郭女，當瓦斯工人的余男拚命加班賺錢，7年來給了郭超過100萬元，還買了一輛轎車給她開。

郭女（圖）外型亮麗，死者余男追了她7年，還買車送她。（翻攝畫面）主謀顏男一審遭法院判刑12年。（翻攝畫面）

但郭女另一方面又和顏男牽扯不清，甚至把余給她的錢交給顏花用，轎車也讓顏開，直到余在路上撞見自己買的車是顏在開，開口向郭要回車子，顏為此與郭及小弟共謀，將余誘騙出來，準備好好教訓他一頓。

2017年8月16日晚間，郭女開著余男送她的車載余，佯稱要帶余去查探顏及小弟的聚集地，之後將車開往與顏約定好的嘉165線公路。郭女通知在場等候的黃、江二名少年，製造假車禍攔下郭、余的車子，余男下車查看時，被黃、江與車內另外3人，及騎車而至的4人，將余男包圍狠狠毆打。

後來，一夥人於是將余男押到嘉義縣水上鄉寶豐宮牌樓前廣場痛毆，余因寡不敵眾倒地。但眾人仍不肯放過余男，再次將他押往水上鄉示範公墓，再將他拖下車繼續痛毆，直到他完全沒有反應。

余男被丟包到醫院後，醫護人員雖緊急搶救，但仍回天乏術。（翻攝畫面）

冷血的顏男及郭女接連三個現場，都坐在車上全程觀看，顏最後指示小弟將余載往醫院丟包，並策劃由未成年的黃、江二人出面頂罪。不過兩人自首後，警方發現疑點重重，抽絲剝繭找出真相為顏男及郭女兩人教唆。

隔年，嘉義地方法院針對這起命案做出一審宣判，顏男、郭女都被依傷害致死罪判刑12年，全案上訴二審，尚未發監執行。案發後，顏再因持有毒品及槍枝拒絕攔檢被逮，也遭控家暴，警方感嘆，顏應該早點到牢裡反省。

 

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