Gogoro好運加持數位綁定　晚鳥抽獎送民眾飯店住宿！

圖、文／經濟部提供

振興三倍券自7月15日起領用後熱潮不斷，截至31日上午9時紙本領取已突破1,800萬份，數位綁定的人數也達到176萬。根據經濟部統計，第一波的三倍券共有829萬位民眾預訂，為了鼓勵民眾避開前三天的領用尖峰期，減少等候時間，並且鼓勵綁定數位三倍券，推出「三倍券晚鳥領用，數位綁定幸運抽」的優惠抽獎活動，希望達到讓民眾分流領券的效果。

活動開場時經濟部長王美花以及主持人黃子佼再度合體，也再次力邀Gogoro程宗楷商務長來共同見證在7月15日三倍券啟用日，在「天天送你Gogoro VIVA Lite」數位綁定抽獎活動中的幸運得主到場，領獎時這位得主張先生分享，當初多虧女兒協助全家進行數位三倍券的綁定，今天才能幸運地將Gogoro騎回家。

為響應政府鼓勵三倍券領取的晚鳥政策，圓山大飯店也提供住宿券10張，其中包含最大獎市價3萬4320元的圓山大飯店環景套房1名、市價約1萬7600元的天際客房9名，台糖公司也加碼市價近3萬的台糖聯合住宿券10名，晚鳥抽獎活動獎項總價約新台幣22萬元，一同共襄盛舉。

經濟部長王美花受訪時表示三倍券帶動商機，各地商圈、店家們都有推出振興券配套方案，例如：臺北市艋舺商圈推出「兩喜振興套餐」使用200元振興券可直接換價值225元優惠套餐、新北市金山商圈祭出雙重好禮、新北菁桐商圈8月31日前3000元振興券可換菁桐商圈抵用券3800元等等，鼓勵民眾趁著暑假出遊、振興經濟。

經濟部提醒，綁定數位者，不得於中獎後取消數位支付綁定，且需於消費滿額 3,000元並獲得回饋後，始能獲得圓山飯店住宿或台糖聯合住宿券。三倍券使用期限至109年12月31日，已領券民眾可持三倍券至實體店家消費。此外，全國各商圈及業者也因應三倍券政策，推出消費折扣及滿額贈禮，鼓勵民眾帶著三倍券走進商圈。

振興三倍券自7月15日開放領券，至31日累計已超過1,900萬人領取，其中於超商、超市預訂領取者有1,026萬人，直接至郵局領用者約778萬人，已領券民眾於109年12月31日前皆可持三倍券至實體店家消費，店家於7月23日起可至全國金融機構辦理兌領作業。

三倍券第三梯次預訂即將展開，期間為8月1日至7日，民眾可於四大超商機臺或官網預訂，並於8月15日至31日到選定通路領取。經濟部也提醒於網路預訂民眾，一定要完成繳費才算預訂成功。

更多「振興三倍券」領取、防偽辦識及兌付等資訊，請連結至官網（https://3000.gov.tw/）」查詢。若有相關問題請撥打「1988紓困振興專線」洽詢。