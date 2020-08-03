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告別男子汗！擺脫臭男人的終極神器

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▲▼楠弘廚衛,浴室,衛浴,GROHE。（圖／楠弘廚衛提供）

▲好好洗澡，徹底告別惱人的男子汗，質感型男盛夏無敵。（圖／楠弘廚衛提供，下同）

消費中心／綜合報導

在外奔波的上班族，特別害怕遇上令人汗涔涔的盛夏溽暑，尤其是職場型男，無法像粉領OL一樣選擇透氣的裙裝穿著，於是遇到熱浪來襲，再帥的裝扮在汗水和氣味的雙重攻擊下，都會變得令人有點尷尬，不只專業度大大扣分，好感度也會急速下降。

除了善用止汗產品外，完整的清潔才是根本，其實汗水本身是無味道的，但其中的蛋白質和脂肪，與附著在肌膚表面的細菌作用之後，就容易產生特定種類的胺基酸和脂肪酸，這是釋放出臭味的其中一項成因；徹底地沐浴，能有效減低身上的細菌，讓惱人臭味遠離。

▲▼浴室,淋浴,花灑,GROHE,楠弘廚衛,GROHE盛夏療浴季,SPA。（圖／楠弘廚衛提供）

▲不用大費周章改動裝潢，淋浴外露式設計，時尚吸睛之外，又能洗淨一身的疲憊與汗味。

特別是有些男性朋友沐浴總是草率地幾分鐘結束，不但沒有辦法好好清潔，也無法感受到沐浴帶來的舒適與舒壓之效，選擇好的沐浴設備，令人在浴室內洗浴的過程變得更享受，在炎炎夏日一整天的工作疲憊後，不只能洗去黏踢踢的滿身大汗，儀式感也能幫助男性們從身心靈一同打造出具質感的型男style。

德國人在工藝上的嚴謹跟對品質的要求舉世聞名，大至汽車、小至文具，都有不少死忠的男性粉絲，其實德國衛浴用品的製造與設計，也是「隱形冠軍」，許多專利技術與材質都是從德國開始，例如：定溫的龍頭、精密的電鍍技術與耐用的陶瓷龍頭軸心⋯⋯等。父親節與情人節將至的此刻，不妨換個特別、實用又工藝感超高的禮物好好地犒賞自己或另一半吧！手刀快搶識貨人的德國揮汗神器：GROHE盛夏療浴季►https://lihi1.com/faofS

▲▼浴室,淋浴,花灑,GROHE,楠弘廚衛,GROHE盛夏療浴季,SPA。（圖／楠弘廚衛提供）

▲男人也需要好好被寵愛，幫老爸或情人打造一個迷人的療「浴」天堂吧。

▲感受夢幻花灑。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）

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