快訊／哈格比陸警發不發？氣象局說話了　曝今晚～明天「明顯風雨區」

記者賴文萱／台北報導

颱風哈格比持續逼近，今晚至明天上半天就是距離台灣最近時刻！氣象局持續發布海上颱風警報，至於是否發布陸警？氣象局指出，主要是因哈格比暴風圈目前落在海面上，雖然暴風圈邊緣滿接近陸地，但結構上以接近台灣這側風速比較小，因此暫時傾向沒有要發陸警，今晚將持續觀察。

哈格比2日17時的中心位置在花蓮的東南東方約310公里之海面上，以每小時17轉20公里速度，向西北轉北北西進行。暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，預計此颱風強度有稍增強的趨勢，氣象局持續發布海警。

氣象預報員林定宜表示，哈格比暴風圈目前主要是落在海面上，雖然暴風圈邊緣滿接近陸地，但接近台灣這側風速比較小，暫時傾向沒有要發陸警，會再持續觀察。

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▲氣象局持續發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

隨著颱風逐漸接近台灣，今晚起北台灣風雨會逐漸增大，要注意5~6級強陣風發生，並留意大雨或豪雨突襲；南部午後對流雨勢晚間將慢慢減緩，但明天颱風北上後將引進西南風，西半部、東北部為主要雨區，仍可能會有大雨、豪雨發生。

▲氣象局提醒，北部、東北部今晚起降雨將變明顯，明天西半部、東北部留意強降雨發生 。（圖／記者徐斌慎攝）

氣象預報員徐仲毅表示，哈格比持續往東北部近海掠過，最接近台灣的時候是今晚到明天白天，明天是雨勢最明顯時候。但因颱風預報有不確定性，若太平洋高壓持續增強，路徑有可能略偏西，仍沒排除發布陸警可能，需要持續觀察。

警戒範圍部分，氣象局除了對北部東北部海面航行作業船隻提出預警外，今天到周三受到颱風跟低壓帶影響，基隆北海岸、東半部沿海、東南部及西南部沿海都可能有長浪發生，海邊活動注意安全。

徐仲毅表示，北部、東北部今晚起降雨逐漸變明顯，明天除北部、東北部有雨之外，颱風北上後，西南風強度增強，伴隨午後熱力作用，中南部尤其是南高屏、山區降雨明顯，要注意大雨或豪雨發生。

▲哈格比颱風外圍環流將開始掃雨，北北基、桃園注意一陣陣明顯風雨。（圖／翻攝自天氣風險）

天氣風險則預報，哈格比目前已經來到花蓮東南方大約300公里的海面，從雷達可以看出清楚、一條一條的懸臂，正準備掃入台灣陸地。

天氣風險提醒，從現在開始，外圍環流將為北北基、桃園帶來一陣一陣明顯的風雨，彰化以北也有間歇性的風雨，一直持續到明天白天，北部的朋友們入夜後就盡量早點回家；另外在中南部，明天下午同樣容易出現午後大雷雨。

▲哈格比颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

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