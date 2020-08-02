LIVE／輕颱哈格比海上左飄右移暫維持海警　氣象局1740說明

記者陳詩璧／台北報導

今年第4號颱風哈格比強度略為增強，以每小時17轉20公里速度持續朝西北轉北北西前進，由於它變大又往台灣靠近了一些，氣象局開會討論後決定暫維持海上颱風警報，氣象局下午5點40分將對哈格比颱風最新動態做出說明。

▲颱風接近中，外圍環流開始影響。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

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哈格比颱風愈來愈近，外圍雲系已經開始影響台灣，氣象局不但發布大雨特報，台南高雄和屏東3個縣市更升為豪雨特報，而高雄更有民眾在外海拍到水龍捲現蹤，氣象局提醒民眾颱風的路徑隨時都在變化，一定要做好防颱措施。

▲氣象局在下午5點40分針對颱風動態做出最新說明 。（圖／記者徐斌慎攝）



輕颱哈格比2日下午5點的中心位置在北緯23.3度，東經124.5度，即在花蓮的東南東方約310公里之海面上，以每小時17轉20公里速度，向西北轉北北西進行，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風，七級風暴風半徑80公里。

▲2日下午5點，哈格比颱風維持海上警報 。（圖／中央氣象局）

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