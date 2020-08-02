立委集體收賄醜聞！太流前董座李恆隆、白手套郭克銘　羈押庭3點半率先召開

▲前太流公司董事長李恆隆涉嫌為了爭奪SOGO經營權行賄立委。（圖／記者游宗樺攝）

記者羅志華、林昱萱／台北報導

國會爆發跨黨派立委集體收賄案，台北地檢署1日依違反《貪污治罪條例》聲押現任4名立委、1黨主席，以及涉嫌行賄的前太流公司負責人、立委助理等共10人。對此，羈押庭將於2日下午3時30分召開，並率先審理涉行賄的太流前董座李恆隆，以及白手套郭克銘。

檢調單位懷疑前太流公司董事長李恆隆，為爭奪SOGO經營權，涉嫌從2013年起，分別行賄蘇震清、陳唐山，陳超明、廖國棟，徐永明等5名現、卸任立委，由立委們利用質詢、審預算、舉辦公聽會等職權，施壓經濟部官員，要求變更《公司法》相關規定，或是直接撤銷最大股東、遠東集團的增資登記。

▲是知管理顧問公司負責人郭克銘涉嫌擔任行賄白手套。（圖／記者游宗樺攝）

此外，檢調懷疑曾任蘇震清辦公室顧問主任的郭克銘，則疑似涉嫌擔任白手套，幫助李恆隆行賄立委。對此，檢察官歷經一整日的搜索訊問後，共約談63人，並將其中23人列為被告，其中涉嫌收賄的蘇震清與辦公室主任余學洋、陳超明、廖國棟與辦公室主任丁復華、趙正宇與辦公室主任林家騏、徐永明，及涉嫌行賄的李恆隆、郭克銘共10人遭聲押禁見。

對此，李恆隆、郭克銘的羈押庭也訂於2日下午3時30分召開，而其餘後續召開羈押庭的順序，仍尚未確定。