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宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭…唯一倖存者伴屍整夜

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▲盤點10所令人想入住的大學宿舍。（示意圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

▲大陸靜海一中宿舍「七仙女」集體暴斃。（示意圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

記者柯振中／綜合報導

大陸天津市靜海區的靜海第一中學多年前曾發生集體暴斃案，住在宿舍的女學生沒有起床早自習，其他女同學打開宿舍房門，卻發現7人暴斃在寢室內，嚇得癱軟大叫「死人了」，而唯一一名倖存者則伴屍整夜，離奇的案件讓人感到相當詭異。

綜合陸媒報導，這起事件發生在1998年12月23日，當天清晨6點是準備早自習的時間，靜海一中的113號宿舍卻沒有動靜，有女學生感到相當奇怪，上前開門，卻立刻聞到一股刺鼻的氣味，接著看到裡面有7具同學的屍體，嚇得趕緊求救。

警方接獲報案，立刻趕到現場，發現7名女學生的遺體散亂分布在房內，有的面部表情極度扭曲、有的縮成一團擠在牆角，有的則掙扎爬向門口，地板上布滿血痕，顯然7人死前經過激烈掙扎。

此外，宿舍內部還有刺激性氣味，很有可能是劇毒農藥。警方經過初步判斷，認為7人從毒發到身亡，時間不超過20分鐘，沒有一個人呼救成功，而該間宿舍還有一名倖存的孫姓女學生，該名女學生就這樣在房內伴屍整夜，直到同學開門，才緩緩步出宿舍。

經過檢驗，7人死於劇毒農藥，該農藥只要2毫克就能致人於死，中毒者會出現呼吸衰竭、肺水腫等症狀，過程約只有10分鐘左右。而對於孫姓女學生獨自活下、伴屍整夜，對整起案件絕口不提，警方感到相當懷疑，原先認為孫女就是兇手。

▼7名室友離奇暴斃，死前劇烈掙扎，只有1人活下。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲▼大陸七仙女宿舍內集體暴斃。（圖／翻攝《網易新聞》）

警方逐步調查，排除了集體自殺的可能性，也將食堂廚工、宿舍管理員的嫌疑排除，重點目標全放在孫姓女學生身上。

經過長時間審訊，孫女終於開口。她告知警方，毒殺案的凶手不是她，是其中一名死亡的劉姓女學生。她提到，她與劉女平日關係很好，劉女在學校交了個男友，已經交往一年多，感情相當不錯。

不過，2人不久前分手，劉女挽回失敗，多次向孫女透露自殺的念頭，希望孫女能夠幫忙買農藥。沒想到，疑似因為姐妹情深，孫女竟然答應這項請求。

事發當天前一晚，2人拿著農藥準備回宿舍，但劉女又認為，獨自死去太孤單，希望有人陪伴，因此又向孫女提議，將其他6人一起毒殺，這樣死後也有伴，而孫女竟然又答應這個請求。

▲▼關係，互動，情侶，交往，人際關係。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女學生與男友分手，竟毒殺6名室友，自己再服毒自盡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

2人將農藥分裝成6杯，分送給其他6名室友，並稱「是專門用來預防肺結核的藥」，大家一起照顧身體。等到6人喝下，劉女也將農藥一飲而盡，與其餘6人共赴黃泉。

而孫女看著7人掙扎，沒有多做反應，還幫忙安慰「這是正常反應」，不要驚慌、喊叫，否則會影響到其他同學休息，還幫忙倒水、削蘋果，直到眾人身亡。接著她獨自待在宿舍裡，伴著7具屍體，整夜沒有睡。

這件事情引起軒然大波，由於孫女未成年，逃過了死刑，也沒有公開審理，劉女的父母、孫女的父母以及校方負責賠償喪葬費、死亡補償費，但也沒辦法喚回寶貴的性命。

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