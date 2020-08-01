　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

訪問元首之路未完　黃寶慧要學生「勇敢做夢」：全世界會幫你完成

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼0801 寶慧執董到台大博雅館演講直播新聞雲。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃寶慧到台大博雅館與學生談「我和總統面對面」。（圖／記者黃克翔攝，同下）

記者崔至雲／台北報導

世界台灣學生會聯合總會今（1日）於台灣大學博雅教學館舉辦「第二屆領袖論壇 : 後疫情時代趨勢」。會中邀請《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧與學生談「我和總統面對面」，她鼓勵學生，不要怕作夢，因為「當你很認真的在做一件事情的時候，全世界都會來幫助你」。

「第二屆領袖論壇」這次集結了因疫情無法出國讀書的台灣留學生。黃寶慧首先向每位留學生說，「雖然疫情讓我們無法出國，但是也要感謝疫情，讓我們可以有更多時間在台灣與家人團聚」。

請繼續往下閱讀...

黃寶慧回憶起當時在哈佛念書時期，她說她其實是位很敢衝的女生，當時因同學都不知道台灣在哪裡，她決定揹著國旗在哈佛做自我介紹，從此就奠定了她在哈佛的知名度。

▲▼寶慧執董到台大博雅館演講直播新聞雲。（圖／記者黃克翔攝）

勇於面對困難、勇敢挑戰自我的黃寶慧，因一次採訪到老布希，雖然僅短短幾分鐘，卻在採訪過後的一個禮拜收到老布希的親筆信函，開啟了她訪問國家元首的心思意念。「訪問元首之路」至今已有20年的時間，黃寶慧也已採訪超過10位國家元首。

談到近日逝世的前總統李登輝，黃寶慧表示，當初在電視台工作時，李登輝是時任總統，有一次跟李登輝出訪沙烏地聯合大公國，李登輝從她旁邊走過去，她的身旁就有一股很有氣勢的風飄過。黃寶慧說，雖然李登輝是她唯一沒有「一對一」專訪的台灣民選總統，心中有點小遺憾，但是還是很珍惜在從事媒體工作期間，能在李登輝身邊近距離觀察他。

從事媒體工作已有20年，黃寶慧說，兩年前忽然決定重出江湖，決定在《ETtoday新聞雲》經營國際新聞節目《慧眼看天下》，希望可以讓觀眾透過她獨特的雙眼，了解國際趨勢，也希望能夠透過她的解析，了解全球新聞。

▲▼寶慧執董到台大博雅館演講直播新聞雲。（圖／記者黃克翔攝）

訪問過10多位國家元首的黃寶慧，每次除了一定要訪問的國際議題外，現在也有了必問元首的2個問題，「元首早上起床，第一個想到的事情是什麼？」、「元首卸任後，希望後人如何評價他？」黃寶慧說，這兩題雖然是很簡單的題目，但是每個元首的答案都會讓她學習到很多，同時，她也會從中體悟到不同的人生道理。

雖然大半人生都在從事媒體工作，但充滿媒體魂的黃寶慧說，未來她將持續做自己愛做的事情，希望能透過她，讓台灣政府與外國政府聯結，也希望可以透過她的雙手邀訪世界各個領袖來台灣，讓台灣與世界連接起來，是她最大的目標。

最後她也期許在場學生，未來每一步都是要靠自己努力，不要怕自己的夢想太大，「因為當自己很認真的在做一件事情的時候，全世界都會來幫助你的，祝福大家，夢想成真！」

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
染疫工程師足跡遍4縣市！彰化衛生局「匡列371人」...運將
冰棒每支1元超佛心！他抓30支「到後面」結帳嚇壞
破天荒！蘇震清等4名現任立委、徐永明收賄全遭聲押禁見
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

善用臺灣優勢　他們成「文化軟實力」與「深度旅遊」推手

染疫工程師足跡包括台中　衛生局：積極配合辦理接觸者採檢及居家隔離

越晚雨越大！輕颱「哈格比」最快明生成　下半天恐發海警⋯最新路徑圖曝

影／染疫外籍工程師在台88天！足跡遍布4縣市　彰化衛生局「匡列371名接觸者」

訪問元首之路未完　黃寶慧要學生「勇敢做夢」：全世界會幫你完成

「3星座」下週桃花、財運齊開！　第一名「人脈通錢脈」好運到爆

2020台南七股海鮮節盛大開幕摸蛤人潮大爆滿　黃偉哲力推薦好吃好玩好去處

「3生肖」未來一周運勢沖天！屬兔桃花大開、屬馬「有財神跟著」可買彩券

「做聰明用路人」失靈！林佳龍困雪隧喊抱歉：感受到爆炸性旅遊威力

冰棒每支1元超佛心！他抓30支「到後面」結帳嚇壞：刺青壯漢想攔我

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

1僧侶+2女信徒「溪邊誦經放生」 不聽路人勸...4袋細黑活體入河

善用臺灣優勢　他們成「文化軟實力」與「深度旅遊」推手

染疫工程師足跡包括台中　衛生局：積極配合辦理接觸者採檢及居家隔離

越晚雨越大！輕颱「哈格比」最快明生成　下半天恐發海警⋯最新路徑圖曝

影／染疫外籍工程師在台88天！足跡遍布4縣市　彰化衛生局「匡列371名接觸者」

訪問元首之路未完　黃寶慧要學生「勇敢做夢」：全世界會幫你完成

「3星座」下週桃花、財運齊開！　第一名「人脈通錢脈」好運到爆

2020台南七股海鮮節盛大開幕摸蛤人潮大爆滿　黃偉哲力推薦好吃好玩好去處

「3生肖」未來一周運勢沖天！屬兔桃花大開、屬馬「有財神跟著」可買彩券

「做聰明用路人」失靈！林佳龍困雪隧喊抱歉：感受到爆炸性旅遊威力

冰棒每支1元超佛心！他抓30支「到後面」結帳嚇壞：刺青壯漢想攔我

帶35KG杜賓犬野餐！　高級帥臉被誤認「裝置藝術」笑翻媽

出任人權委員會主委　陳菊：兒童、監獄人權是未來重點

焦凡凡甜蜜喊話：做你的後盾❤️　粉絲嗨翻拱「結婚」婁峻碩竟哭了！

仙界下凡！　夢幻「小精靈」粉嫩羽毛＋圓潤身材萌翻網

善用臺灣優勢　他們成「文化軟實力」與「深度旅遊」推手

中職／下半季再見安頻繁　丘總：有可能球的關係

北韓軍官「三人行」笑拍性愛淫片！　沉浸女色慘遭活逮下場曝光

模擬東奧賽／開幕大雨郭婞淳宣誓　戴資穎、鄭兆村等5人點聖火

中職／張偉聖定位4號外野　猿獅教頭認證：腳速不輸陳晨威

士兵賴床被叫醒…爆氣「拿球棒狠K上官」獲緩刑！軍方認判太輕怒上訴

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

染疫外籍工程師完整足跡曝！24處酒吧等和高鐵入例

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

2020有3衝擊！唐綺陽揭「最後一波」將來

夏董「麗園」專攬政商名流　高消費隱密會員制

欠200萬！八大妹「勵志故事神翻」曝30歲禮物

辛樂克颱風生成　路徑往越南移動

快訊／新增7例！比利時工程師在台染疫

中部工程師染新冠　陳時中：曾去北部、東北部

外籍工程師疑在台染疫　莊人祥回應了

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

外籍離岸工程師驚傳染新冠　指揮中心證實

更多熱門

相關新聞

黃寶慧台大演講：我和總統面對面

黃寶慧台大演講：我和總統面對面

世界台灣學生會聯合總會今（1日）於台灣大學博雅教學館舉辦「會第二屆領袖論壇 : 後疫情時代趨勢」。會中邀請《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧與學生談「我和總統面對面-來自台灣的留學生走上國際舞台」。

關鍵字：

元首黃寶慧慧眼看天下

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

狠愛演宣布停更！坦承團內有問題

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

染疫外籍工程師完整足跡曝！24處酒吧等和高鐵入例

海軍上士大戰女士官166秒片流出！偷拍士官賠慘了

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

斯文男把女友分屍7大塊！被判可教化免死

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面