訪問元首之路未完　黃寶慧要學生「勇敢做夢」：全世界會幫你完成





▲黃寶慧到台大博雅館與學生談「我和總統面對面」。（圖／記者黃克翔攝，同下）

記者崔至雲／台北報導

世界台灣學生會聯合總會今（1日）於台灣大學博雅教學館舉辦「第二屆領袖論壇 : 後疫情時代趨勢」。會中邀請《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧與學生談「我和總統面對面」，她鼓勵學生，不要怕作夢，因為「當你很認真的在做一件事情的時候，全世界都會來幫助你」。

「第二屆領袖論壇」這次集結了因疫情無法出國讀書的台灣留學生。黃寶慧首先向每位留學生說，「雖然疫情讓我們無法出國，但是也要感謝疫情，讓我們可以有更多時間在台灣與家人團聚」。

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黃寶慧回憶起當時在哈佛念書時期，她說她其實是位很敢衝的女生，當時因同學都不知道台灣在哪裡，她決定揹著國旗在哈佛做自我介紹，從此就奠定了她在哈佛的知名度。

勇於面對困難、勇敢挑戰自我的黃寶慧，因一次採訪到老布希，雖然僅短短幾分鐘，卻在採訪過後的一個禮拜收到老布希的親筆信函，開啟了她訪問國家元首的心思意念。「訪問元首之路」至今已有20年的時間，黃寶慧也已採訪超過10位國家元首。

談到近日逝世的前總統李登輝，黃寶慧表示，當初在電視台工作時，李登輝是時任總統，有一次跟李登輝出訪沙烏地聯合大公國，李登輝從她旁邊走過去，她的身旁就有一股很有氣勢的風飄過。黃寶慧說，雖然李登輝是她唯一沒有「一對一」專訪的台灣民選總統，心中有點小遺憾，但是還是很珍惜在從事媒體工作期間，能在李登輝身邊近距離觀察他。

從事媒體工作已有20年，黃寶慧說，兩年前忽然決定重出江湖，決定在《ETtoday新聞雲》經營國際新聞節目《慧眼看天下》，希望可以讓觀眾透過她獨特的雙眼，了解國際趨勢，也希望能夠透過她的解析，了解全球新聞。

訪問過10多位國家元首的黃寶慧，每次除了一定要訪問的國際議題外，現在也有了必問元首的2個問題，「元首早上起床，第一個想到的事情是什麼？」、「元首卸任後，希望後人如何評價他？」黃寶慧說，這兩題雖然是很簡單的題目，但是每個元首的答案都會讓她學習到很多，同時，她也會從中體悟到不同的人生道理。

雖然大半人生都在從事媒體工作，但充滿媒體魂的黃寶慧說，未來她將持續做自己愛做的事情，希望能透過她，讓台灣政府與外國政府聯結，也希望可以透過她的雙手邀訪世界各個領袖來台灣，讓台灣與世界連接起來，是她最大的目標。

最後她也期許在場學生，未來每一步都是要靠自己努力，不要怕自己的夢想太大，「因為當自己很認真的在做一件事情的時候，全世界都會來幫助你的，祝福大家，夢想成真！」