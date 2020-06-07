離島旅遊大爆發！台灣虎航將首度支援國內線　飛澎湖一天估增近2千機位

▲離島旅遊需求增加，華信航空6月起大增班，也規劃向台灣虎航濕租飛機執飛澎湖。（圖／華信提供）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，離島旅遊景氣復甦，華信航空自6月由台灣飛往各離島航線大幅增加航班，放大機型、提高班機密度，預估今年暑假期間總機位數將達到30萬以上。此外，華信航空規劃向同屬華航集團的台灣虎航濕租飛機，投入澎湖航線營運，若民航局審核通過，最快7月起每天將再增加近2000個機位。

因應接下來暑假旺季即將到來，再加上國人因國際旅遊受阻，國內離島旅遊景氣大復甦，華信航空規劃向台灣虎航濕租A320飛機投入澎湖航線營運。據了解，主要以短期7、8月支援為主，屆時投入營運後，會視整個市場需求安排運能，如果每天都有需求，每天都會飛，估一天可增加將近2000千個機位。至於金門航線部分，因小三通尚未恢復，目前評估需求還不高，將再視情況規劃。

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▲台灣虎航將首度投入國內線，支援華信航空執飛澎湖。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣虎航對此表示，台虎是僅經營國際航線的航空公司，因華航集團配合政府推廣國內旅遊，由華信航空整合集團機隊資源，做最佳化運用，目前還在研議階段。

民航局官員表示，尚未收到華信航空提出的濕租申請，不過濕租在航空公司裡面是常見的事情，尤其是母公司子公司這種集團式規劃很常有，後續若收到申請會進行文件審查的程序，但因台灣虎航並沒有飛過國內線，在航務部分也會特別去了解。

▲若台灣虎航支援澎湖航線營運，一天約可增加近2000個機位數。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著疫情逐漸趨緩，華信航空統計，5月份國內線離島航點平均載客率，金門航線與澎湖航線已達約75%，市場需求有明顯回升。

▲國內疫情趨緩，澎湖旅遊需求大爆發。（圖／記者賴文萱攝）

華信航空指出，6月份因應國內旅遊需求持續成長，採放大機型、增加班次密度，其中約百餘班將會放大為104人座的E190或者更大的機型飛航，預估6到7月飛往澎湖可增加超過8萬個座位數，金門航線也會視旅遊市場恢復速度以及小三通解禁時程，逐步增飛班次。

華信航空表示，預估今年暑假期間總機位數將達到30萬以上，載客率可提升至八成以上。旅客欲查詢華信航空6到7月份新增航班訊息，敬請隨時利用華信航空官網 www.mandarin-airlines.com或者利用華信航空App時刻表查詢。

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