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671萬買二手房！簽約後驚覺「只能住27年」氣炸　房仲甩鍋：你沒仔細看

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▲▼ 花160萬人民幣買樓驚覺只餘27年業權。（圖／南國今報）

▲陳姓男子買下的二手房。（圖／南國今報）

記者蔡儀潔／綜合報導

在大陸，私人房子都有產權年限的，一般住宅是70年，然而一名陳姓男子在浙江嘉興桐鄉市通過仲介公司，以近160萬元（人民幣，下同，約新台幣671萬元）購進一間二手房屋，但在辦妥房產證後，才發覺房屋業權只剩27年！

▲▼ 花160萬人民幣買樓驚覺只餘27年業權。（圖／南國今報）

▲房產仲介。（圖／南國今報）

綜合陸媒報導，陳男近日表示，今年6月1日他透過仲介公司，購入位於同力家園面積125平方公尺的單位，另外再付2.6萬元仲介費。原本他認為屋主只住了十幾年，而且據他所知，這個一般產權有70年，但後來他發現，該單位只有50年產權，現在只餘下27年。

陳男無奈表示，「如果我知道這樣的情況，這個房子的總價我就不會出那麼高買下。」他認為仲介沒有主動說明產權期限是存心欺騙，也明白合約已經簽訂，並不可能退房，只是希望能減免1萬元的仲介費。

▲▼ 花160萬人民幣買樓驚覺只餘27年業權。（圖／南國今報）

▲使用期限只剩27年。（圖／南國今報）

對此，仲介公司姚經理表示，陳男在售樓當時有看過房產證，職員沒有向他說明產權期限，但當時他並沒有提出疑問；房產證上清楚列明相關資料，陳男不仔細閱讀是他的責任，與仲介公司無關，加上這單位是與其他仲介合作賣出去，就算費用要打折也需與其他公司商討。

另一間仲介公司負責人則指出，客人在談價錢前，已看過所有產證明細，經過二次確認才把錢過戶，不明白為何陳男在過戶後才提出產權問題；2間仲介可以作出讓步減免2000元，但陳男並不同意，「我們已經準備向當地人民法院去起訴了，這個事情如果說法院判我們一分錢也沒有了，那我們也認了。」

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買房二手房產權仲介

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