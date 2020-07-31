　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

阻絕垃圾流入河川　嘉義市執行清淨河面工作

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼有效阻止垃圾排入河川 嘉義市執行清淨河面工作 河面乾淨更防汛、水質更優。（圖／嘉義市政府提供）

▲為有效阻止垃圾排入河川 嘉義市執行清淨河面工作。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了阻絕垃圾排入河川可能造成的生態浩劫，嘉義市政府環境保護局向行政院環境保護署爭取前瞻計畫-水環境改善計畫經費，執行河面垃圾清除工作，3年來成果斐然。嘉義市環境保護局在河川匯流處及市區內排水設置16處河面垃圾攔除設施，由專人每週針對轄內河川、區域排水及雨水排水路線等至少巡檢2次，發現髒亂點即派員打撈清理。

例如今年5-6月在汛期來臨前，嘉義市環保局在埤麻腳排水，一口氣撈除將近120公噸的布袋蓮，對於防汛與水質改善有莫大助益，整個河面更變得非常乾淨清爽，讓居民更加安心。

▲河面乾淨更防汛、水質更優。（圖／嘉義市政府提供）

▲清理後的河面又乾淨更防汛、水質更優。（圖／嘉義市政府提供）

環保局表示，市府執行前瞻計畫之水環境改善計畫，自107年開始至109年6月30日，已清理河川、排水垃圾423.67公噸，達成有效減少河面垃圾，維護河川環境清淨的重要成效，環保局表示，水源乾淨是一切的根本，更是城市衛生安全的基礎，環保局將持續河面垃圾清除工作，守護嘉園。

嘉義市政府環境保護局也呼籲，要從源頭減少垃圾量，也提醒切勿亂丟垃圾，一旦發現有人棄置一般廢棄物，將依廢棄物清理法處以新臺幣1,200元以上6,000元以下罰鍰；若是棄置一般事業廢棄物，更將處新臺幣6,000元以上300萬元以下罰鍰。環保局表示，對於河川水質與水域生態保護，除了由政府部門執行公權力與清除河面垃圾之外，也鼓勵社區民眾組成水環境巡守隊及環保志工隊，共同維護嘉義市河川水體整潔。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
買券人想獨吞15億！10北市銀行員包牌中頭獎　LINE截圖流
快訊／女潛水客綠島白沙灣失蹤　送醫不治
第二隻白手套曝光！　竟是統領集團富二代
賓士女駕駛違停又突開門！女騎士遭撞捲公車輪下慘死影片曝光
車頭燈比臉大！越南網紅妹「全裸穿雨衣」狂塞貴賓犬網暴動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

為長輩指紋存檔有備無患 竹市金山里長輩反應熱烈

嘉義市國民中小學卸、新任校(園)長交接典禮　黃敏惠：遴選制度公平、公正、透明

一掃去年枯水遺憾　蘭潭音樂噴泉8月1日晚間恢復展演

嘉義巿旅行商業同業公會　振興在地觀光推縣市必遊景點

阻絕垃圾流入河川　嘉義市執行清淨河面工作

台中購物節登錄金額破25億！加碼抽獎送70吋液晶電視

前縣議會秘書長黃尚文　出任嘉義縣縣政顧問

台東縣政府爭取4800萬經費　改善25所原住民地區及重點學校宿舍修繕

2020台灣設計展10月竹市登場 林智堅將率隊環島取經

中市警交通大隊高強度取締酒駕　今年減少近40%死傷人數

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

已融化！萌弟把臉湊近想「撸貓」　貓哥見狀自動靠近...網羨：太幸福

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

生小孩一共要花多少錢？　 新手爸「攤開整疊收據」清算19.5萬！

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

為長輩指紋存檔有備無患 竹市金山里長輩反應熱烈

嘉義市國民中小學卸、新任校(園)長交接典禮　黃敏惠：遴選制度公平、公正、透明

一掃去年枯水遺憾　蘭潭音樂噴泉8月1日晚間恢復展演

嘉義巿旅行商業同業公會　振興在地觀光推縣市必遊景點

阻絕垃圾流入河川　嘉義市執行清淨河面工作

台中購物節登錄金額破25億！加碼抽獎送70吋液晶電視

前縣議會秘書長黃尚文　出任嘉義縣縣政顧問

台東縣政府爭取4800萬經費　改善25所原住民地區及重點學校宿舍修繕

2020台灣設計展10月竹市登場 林智堅將率隊環島取經

中市警交通大隊高強度取締酒駕　今年減少近40%死傷人數

花蓮王轉挺朱？朱立倫與傅崐萁長談　徐榛蔚全程陪同會面地方人士

澎湖海洋生物都「吃屍體」？在地導遊曝花火節由來：和「華航空難」225死有關

高爾宣金曲入圍2獎「想拿年度歌曲」　談勁敵超大器回應了！

2020年「台灣每個月都有大事」　PTT推爆懶人包！網：歷史課本超重要年份

客廳飛出「血肉一半」溪魚！媽抓尾巴質問兇手　三腳橘貓臉心虛

娃娃機250元「保證夾取」！投了100元後該繼續或放棄　專家：考慮這2點

香港立法會選舉「延後一年」　林鄭月娥：為遏制疫情「做最難的決定」

中職／不是魏碩成　周磊2日先發補輪值空缺

自願做新冠實驗白老鼠！　巴西醫護：幫助研發疫苗是我的使命

【廣編】全台五大振興券搶翻天　投顧順勢推出超強投資振興方案

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

地方熱門新聞

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

20分鐘完售！黑色蕾絲口罩搶手

蒜頭飆到每台斤160！蒜農把蒜種全賣出不種了

明基材料公司捐贈千份醫療品照顧雲林縣弱老

恆春鎮長5人登記補選　張榮志成立競選總部籲不賄選

「黃斑部皺摺」手術治療半年70%視力進步

嘉義市失業率3.7%全國最低

張麗善：他走過波瀾壯闊的歲月，歷史自有定論

桃園航空城開發要雙贏　黃世杰提訴求

反台南學甲動保園區自救會赴市府抗議

安平虎鯨不平安公共安全誰把關？

青埔新光影城推出　汽車露天電影夜

閩南傳統藝術巡演　九天8/1-2日桃園登場

更多熱門

相關新聞

琵琶鼠遭棄養　影響台灣河川生態

琵琶鼠遭棄養　影響台灣河川生態

除了陸地上的鼠類，其實水面下也存在著另一種不一樣的「鼠」。「琵琶鼠」是許多種身披骨板、底棲型魚類的通稱，牠們原生於南美洲，因號稱可以吸食清理水族箱壁上的藻類，或是因奇特的外型，而被引進臺灣，坊間又稱牠們為「清道夫魚」或「垃圾魚」。

台南超壯觀粉紫色「布袋蓮花海」

台南超壯觀粉紫色「布袋蓮花海」

布袋蓮殺死斯里蘭卡野生象群

布袋蓮殺死斯里蘭卡野生象群

農藥殺死布袋蓮　52甲濕地變爛田

農藥殺死布袋蓮　52甲濕地變爛田

水葫蘆大軍　西枝江面變「草原」

水葫蘆大軍　西枝江面變「草原」

關鍵字：

布袋蓮河川生態

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

3車6人當街虐打擄人　男子遭球棒狠斷右手

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

iPhone 12要來了！首發價格曝光

搜索立法院！　6立委疑涉收賄職權施壓官員

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

沒人敢拔管！曾文惠一句話放手李登輝

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

夏董「麗園」專攬政商名流　高消費隱密會員制

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面