阻絕垃圾流入河川　嘉義市執行清淨河面工作

▲為有效阻止垃圾排入河川 嘉義市執行清淨河面工作。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了阻絕垃圾排入河川可能造成的生態浩劫，嘉義市政府環境保護局向行政院環境保護署爭取前瞻計畫-水環境改善計畫經費，執行河面垃圾清除工作，3年來成果斐然。嘉義市環境保護局在河川匯流處及市區內排水設置16處河面垃圾攔除設施，由專人每週針對轄內河川、區域排水及雨水排水路線等至少巡檢2次，發現髒亂點即派員打撈清理。

例如今年5-6月在汛期來臨前，嘉義市環保局在埤麻腳排水，一口氣撈除將近120公噸的布袋蓮，對於防汛與水質改善有莫大助益，整個河面更變得非常乾淨清爽，讓居民更加安心。

▲清理後的河面又乾淨更防汛、水質更優。（圖／嘉義市政府提供）

環保局表示，市府執行前瞻計畫之水環境改善計畫，自107年開始至109年6月30日，已清理河川、排水垃圾423.67公噸，達成有效減少河面垃圾，維護河川環境清淨的重要成效，環保局表示，水源乾淨是一切的根本，更是城市衛生安全的基礎，環保局將持續河面垃圾清除工作，守護嘉園。

嘉義市政府環境保護局也呼籲，要從源頭減少垃圾量，也提醒切勿亂丟垃圾，一旦發現有人棄置一般廢棄物，將依廢棄物清理法處以新臺幣1,200元以上6,000元以下罰鍰；若是棄置一般事業廢棄物，更將處新臺幣6,000元以上300萬元以下罰鍰。環保局表示，對於河川水質與水域生態保護，除了由政府部門執行公權力與清除河面垃圾之外，也鼓勵社區民眾組成水環境巡守隊及環保志工隊，共同維護嘉義市河川水體整潔。

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