宋楚瑜眼眶泛紅憶李登輝…曾被交代「一步一腳印」　成最重要工作理念

記者袁茵／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲。親民黨主席宋楚瑜31日下午3時8分到北榮哀悼，回憶自己要去台灣省政府就任前夕，還被李登輝特別召見，對方用台語提醒，必須要「一步一腳印，為百姓好好做事」，成為他到省政府服務後最重要的工作理念。





▲親民黨主席宋楚瑜前往懷恩堂弔念李登輝。（圖／記者林敬旻攝，下同）

宋楚瑜31日在北榮外受訪時提到，昨晚聽到李登輝辭世的消息，他感到很難過，也特別趕到榮總來向李登輝表達對他的哀悼之意。他特別請李夫人和家屬節哀，「李登輝是栽培過我的長官，我在李登輝擔任國民黨主席期間，他任命我做國民黨秘書長，我全力在李登輝指導下，來推動台灣的民主憲政改革，那段時間李登輝授權我全力負責跟黨外溝通工作，在指導下，負責跟民進黨主席黃信介共同會商，決定來順利召開國是會議。」

宋楚瑜說，「我因為是秘書長，不僅需要全力協助李登輝，順利完成國是會議，而且還要跟黨內各階層來好好溝通，順利召開國是會議，而且更重要的，就是透過這樣的朝野共識，達成了真正台灣深耕民主發展的基石，那就是完成不流血的寧靜革命，廢止當時大家所覺得應該時代環境改變，終結《動員戡亂時期臨時條款》。」

宋楚瑜表示，「還把萬年國會用不流血方法，讓老國大、老立委能好好退職，更重要的，推動總統直接民選，所有這些工作，都盡心盡力在李登輝指導下，在李元簇指導下，做為國民黨秘書長，能真正幫助協助完成這樣的工作，李登輝所訂下的基本方向，和堅持原則，讓台灣真正從威權體制轉型到開放民主。」

最後，宋楚瑜強調，他來這裡感念李登輝，是因為對方讓他到台灣省政府服務，自己要去台灣省政府就任前夕，李登輝還特別召見他，親口用台語說，必須要「一步一腳印，為百姓好好做事」，這也成為他到省政府服務後最重要的工作理念。很珍惜李登輝給他的這些機會，幫台灣老百姓做事情。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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