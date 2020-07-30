30公尺只給6秒！高雄這路口汽機車搶快通過　今年大小車禍30起

▲高雄大順、大豐路口疑似燈號變換秒數過短，容易造成汽機車搶快發生碰撞車禍。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

車禍發生的原因百百種，但「十次車禍九次快」，在高雄三民區大順二路就有個路段藏有車禍陷阱，這條長超過30公尺的路口，從綠燈轉黃燈再到紅燈速度僅僅只有6秒鐘，因為反應時間短，汽機車用路人經過這個區域，一不注意就容易發生互撞意外，15日深夜10點多，就有名20多歲的機車騎士，被汽車高速撞上，當時騎士連人帶車騰空摔飛，在地上翻滾，監視器拍下的畫面怵目驚心，所幸人僅受輕傷沒有大礙。

這起車禍發生在15日晚上，王姓汽車駕駛與機車洪姓騎士發生碰撞，警方到場後實施酒測，兩人都沒有酒駕，騎士手腳擦傷，人無大礙無沒有送醫。騎士表示，他停等在機車待轉區，起步時疑似「汽車搶快」才肇事。由此可見，這地點車禍的原因的確常和駕駛人「搶快」脫不了關係。

▲高雄大順、大豐路口疑似燈號變換秒數過短，容易造成汽機車搶快發生碰撞車禍。（圖／記者黃子倩翻攝）

對此，三民二分局交通組組長劉易鑫受訪時表示，「大順路、大豐路7月15日發生的車禍，我們事後檢視，汽車駕駛人看到黃燈，看到黃燈還通過路口，在交通條例上是相當危險的，看到黃燈還沒經過路口，當然是要停下來，如果黃燈亮起已通過路口要減速！」

組長強調，黃燈後等一秒到三秒全紅，這是要保護駕駛人，所以建議駕駛人還是要依照燈號駕駛。至於大順二路、大豐路段因為緊鄰建德路，當地是三時項號誌，到大順路待轉的機車，必須等到建德路綠燈亮起，才可以進入大豐路，但是大順二路的燈號由綠轉黃，再由黃轉紅，整個過程只有短短的6秒鐘，路口又有30公尺長，所以稍不留意就可能被從大順二路、建德路過來搶快的汽機車給撞上。

但警方也提供當地的車禍案件數，本年度此路口發生交通事故A2類25件、A3類5件，至於路口號誌秒數的爭議部分，三民二分局交通組已在日前通知智慧運輸中心，並給予交通局建議針對該處交通工程辦理會勘，期盼能改善該路口的狀況，以免民眾再次因意外而受傷。

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