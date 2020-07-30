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Xilinx宣布加入Open RAN政策聯盟　支持5G技術開發部署

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▲賽靈思（Xilinx）支持Open RAN 5G技術的開發和部署。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／台北報導

自行調適與智慧運算的全球領導廠商「賽靈思」（Xilinx）宣布加入Open RAN政策聯盟（Open RAN Policy Coalition），致力於支持Open RAN 5G技術的開發和部署。Open RAN政策聯盟的成員提倡將Open RAN作為提高多廠商產業生態系的相互可操作性和安全性的首選解決方案。

賽靈思表示，加入Open RAN政策聯盟後，賽靈思將持續與聯盟成員和關鍵利益關係人共同合作，確保5G網路和未來的網路能夠實現開放式開發、具有相互可操作性且能靈活應變。

賽靈思執行副總裁暨有線與無線事業部總經理Liam Madden表示，賽靈思已為現今的5G無線電、前傳（Fronthaul）和硬體加速解決方案市場備妥最全方位的元件與平台，而Open RAN 5G基礎設施的部署對賽靈思來說意味著巨大的發展機會。

Altiostar策略與產品管理部執行副總裁Thierry Maupile表示，Altiostar很開心看到賽靈思加入Open RAN政策聯盟，並繼續協助推動開放式5G網路的發展；賽靈思靈活應變的技術是Open RAN的絕佳選擇，可加速促進可用性並達成更廣泛的市場採用。

Mavenir資深副總裁John Baker表示，身為Open RAN政策聯盟的創始成員，Mavenir很高興看到賽靈思的加入。賽靈思在無線市場居領導地位，其靈活應變的技術在效能和成本效益都擁有重要的價值，這也與Open RAN政策聯盟推動的目標相契合，即推動5G基礎設施的Open RAN和可相互操作的介面。

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