噴香水「眼前突一片黑」！她慘摘除一隻眼…5年後更慘「全身都是癌」

▲英國女子香水不小心噴到眼睛，被診斷出癌症。（示意圖／pixabay）

實習記者王詩晴／綜合報導

英國女子卡蘿·普萊爾（Carol Player）在噴香水時不小心噴到眼睛裡，沒多久她眼睛竟看不清眼前東西，嚇得她趕緊就醫，沒想到被診斷出那隻眼睛有著「惡性黑色素瘤」。

根據《每日郵報》報導，56歲的卡蘿一日在噴香水時，不小心噴到眼睛，沒多久她突然眼前一黑什麼都看不到，就醫後眼睛被診斷出患有「惡性黑色素瘤」，是一種常見的眼睛癌症。醫生表示，噴到香水並非導致此癌症的主因，只是因為剛好噴到香水而讓卡蘿發現病症。

卡蘿隔天馬上就進行了摘除眼球的手術，當時醫生告知她不需要接受進一步的治療。沒想到事隔5年後，醫師在卡蘿的肝臟中檢查出癌細胞，才知道原來癌細胞已經擴散，於是緊急開刀切除部分肝臟。但3個月後，卡羅的其它器官又陸續發現癌細胞，讓卡羅跟她的家人十分沮喪。

所幸在醫師安排後，卡蘿開始使用一種全額資助的臨床試驗藥物，病情控制地很好。悲慘的是，這項補助因新冠肺炎疫情被取消，治療因此中斷。

但卡蘿並沒有因此放棄希望，仍然堅決地要活下去，打算用自己所有的退休金來進行治療，並與兒子在募資網站上募款，而目前已經收到2萬6479英鎊（約10萬新台幣）的捐款。