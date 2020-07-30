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反駁探視李登輝遭拒　柯文哲評估「把多一點時間留給家人」

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記者楊亞璇／台北報導

前總統李登輝28日深夜傳出病危消息，引起政壇高度關注。總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人29日上午紛紛趕赴北榮探視李，台北市長柯文哲暫未前往探訪。對於外傳李登輝家屬婉拒探視，北市府發言人陳智菡30日受訪澄清，「其實真的沒有所謂婉拒的情形」，柯文哲認為現在去並不是那麼適合，而且希望保留時間給家人。

陳智菡表示，柯文哲昨在記者會上有說，會先進行瞭解、知道狀況後，再決定要不要去探視，經過跟家屬了解後，柯文哲評估認為現在並不是那麼適合探視的時候，他也認為要把多一點時間留給家屬、家人。

另外，柯文哲也說，若去只是讓自己被看見的話，其實這不是柯文哲個性，他跟李登輝的互動、相處，都是在他自己心中，外界不管有批評、很多想法，對他來說不會太在意的。

▲▼台北市發言人陳智菡受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市發言人陳智菡受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

陳智菡進一步表示，柯文哲有轉達家屬，「若有需要他做的，請一定要告訴他」，他也表達了非常深切的關心，他都是表示出非常尊敬李前總統的態度，而且他真的認為，過去人跟人互動相處，是比較重要的，現在應該把更多時間留給家人。

至於傳出李登輝家屬婉拒探視？陳智菡表示，「其實真的沒有所謂婉拒的情形」，柯文哲是很充分跟家屬、主任那邊進行了解後，評估現在狀況，認為現在去並不是那麼適合，而且希望保留時間給家人。

對於網路上有粉專揶揄，柯文哲去看李登輝會把病情講出來？陳智菡強調，「其實我真的覺得這是多慮了」，柯文哲在過去一直都有去拜會李前總統，也一直都知道他的身體狀況，他並沒有揭露出來，或是說見了之後出來說些什麼，反而是把這些回憶留在心裡面，李給他的指導、意見，他都有做參考，「這些粉專、想法，應該說他們很有創意吧？」

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