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北韓持續「零確診」！官媒證實脫北者逃開城「未染疫」...提醒切勿鬆懈

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▲▼北韓「第二把交椅」崔龍海巡視開城防疫作業。（圖／翻攝自朝中社）

▲北韓「第二把交椅」崔龍海巡視開城防疫作業。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）當局今（30）日透過勞動黨機關報《勞動新聞》表示，自今年1月起新冠肺炎（COVID-19）開始在全球大流行後，因即時封鎖邊境，仍維持「零確診」的傲人防疫成績，呼籲人民須持續保持警戒心；另外，國務委員會第一副委員長崔龍海（최룡해）則負責視察做為北韓防疫前線的開城，調度各種醫療與民生物資。

24歲金姓脫北者從江華島排水溝「北漂」越過軍事分界線、19日重返北韓後，造成北韓當局一陣騷動。最高領導人金正恩25日召開政治局會議，下令緊急封鎖開城，並將國家防疫體系提升至最高級別。

北韓當局在封鎖開城後，首度對外證實境內仍然零確診。若北韓境內目前為止尚無傳出確診病例，則代表返回開城的金姓脫北者未受感染，也就印證了南韓防疫當局的說法。南韓中央事故收拾本部防疫總括班長尹泰皓（윤태호）27日表示，脫北者金某未被歸類在感染者名單內，其最親密的2名接觸者篩檢結果也為陰性。

▲▼北韓「第二把交椅」崔龍海巡視開城防疫作業。（圖／翻攝自朝中社）

▲北韓至今仍宣稱「零確診」。（圖／翻攝自朝中社）

根據北韓官媒《朝中社》30日報導，崔龍海近期負責巡視開城以及周遭地區的防疫哨所，檢驗、調派各哨所間的防疫與民生物資。崔龍海表示，「依照黨與國家下達的指令，目前正集中進行調派與檢驗工作，以確保開城市民在生活上所需的生鮮蔬果、醫療藥品無虞。除此之外，應嚴格進行各項消毒與檢疫工作。」

據悉，脫北者越境事件發生後，北韓當局更加強警戒，在開城以及其他地區的主要火車站、長途巴士客運站，以及各主要道路設置防疫哨所，叮囑居民配戴口罩、勤洗手。

南韓媒體《韓聯社》分析，有專家先前曾指出，北韓當局在對外報導脫北者非法入境、造成開城被封鎖的消息後，可能會將病毒傳染、擴散的責任歸咎給南韓；不過截至29日為止，北韓仍未向世衛組織（WHO）通報病例，甚至在媒體聲稱零確診，因此短時間內類似事態應該不會發生。

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