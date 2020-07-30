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李登輝2018年如願當阿祖　當天中午立刻衝醫院抱曾孫女

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政治中心／綜合報導

前總統李登輝辭世，享耆壽98歲。李登輝的孫女李坤儀2018年4月6日凌晨順利產下女兒，李坤儀說，自然產不到2小時搞定，讚女兒很乖巧「沒有讓媽媽痛太久。」李登輝開心當阿祖，當天中午立即到醫院探視孫女，親手抱過小曾孫女，讓李登輝想要抱曾孫的願望順利成真。

▲▼李登輝、李坤儀愛女 。（合成圖／資料照）

▲李登輝、李坤儀愛女 。（合成圖／ETtoday資料照、翻攝李坤儀臉書）

李坤儀2018年2月曾在臉書PO出和李登輝的合照拜晚年，照片中她穿著洋裝，微微隆起的肚子引人注目，肚子上還貼著狗狗圖案。由於李登輝生肖屬狗，兩人手上各抱一條狗，再加上肚中寶貝也屬狗，她留言寫道「四犬成器」，等於向外界宣告懷孕喜訊。李坤儀在懷孕期間也透露，李登輝對於將成為阿祖感到相當開心，每次看到她都特別叮嚀要小心！

李坤儀同年11月在臉書封面換上愛女的照片，讓李登輝的曾外孫女首度曝光，照片中的女嬰身穿粉色外套，雙腳套上襪子包緊緊，坐在沙發上呆萌看著點著柴火的壁爐，模樣相當可愛。

▲▼李坤儀愛女,李登輝。（圖／翻攝李坤儀臉書）

▲李坤儀愛女。（圖／翻攝李坤儀臉書）

李坤儀是李登輝唯一的寶貝孫女，李登輝的獨子李憲文在32歲時因癌症過世，當時李登輝抱著李憲文的遺體，一步步走向太平間，事後也將對獨子的愛全轉到孫女身上，對她疼愛有加，還曾稱他戒菸、戒酒都是為了巧巧（李坤儀的乳名）。

李坤儀自義大利唸書歸國後，只要超過晚上10點未歸，李登輝就會「奪命連環叩（call）」，瘋狂找人；他也曾開出孫女徵婚條件，稱身高最好超過180公分，不需要有權有勢，但要疼李坤儀，足見重視。

前總統李登輝的孫女李坤儀，情定凱渥香港分公司總監趙贊凱。（圖／李登輝辦公室提供）

▲前總統李登輝的孫女李坤儀，情定趙贊凱。（資料照／李登輝辦公室提供）

李坤儀2015年嫁給交往7年的趙贊凱，李登輝接受媒體訪問時一度哽咽，表示李坤儀拜別時，說了「阿公、阿嬤謝謝你們」，雖然自己沒有哭，但女兒張月雲（李坤儀母親）有流眼淚；對孫女雖然不捨，「但也要放手讓她去，建立自己的家庭。」孫女嫁人後，李登輝也笑說很期待抱曾孫，順利在2018年4月迎來寶貝曾孫女，抱曾孫的夢想如願以償。

李登輝：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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