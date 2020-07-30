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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

從F-16到拉法葉　一張圖看李登輝買過多少武器！　

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政治中心／綜合報導

前總統李登輝逝世，享耆壽98歲。李登輝身為中華民國首位民選元首，任內12個年頭也在國防議題上傳出不少爭議，如推動國軍裁減軍備「精實案」，至今仍評價不一。但李登輝也歷經不少軍購案，曾購買60架幻象2000戰機、150架F-16戰機等，並以光華2號計畫購得6艘拉法葉級巡防艦，進而衍生出「拉法葉艦軍購弊案」

台聯黨慶。李登輝（圖／記者季相儒攝）

▲前總統李登輝。（圖／ETtoday資料照）

曾身為國家元首與三軍統帥，李登輝主政12年間，帶領台灣經歷兩次台海飛彈危機，他與已故行政院長郝柏村的軍權鬥爭，也曾引爆多起軍火弊案。另外，軍方有史以來最龐大的改革工程「精實案」也在李登輝任內完成，面對美國、日本等國家縮減部隊潮流，他排除了軍中反對派與保守勢力的反彈，由參謀總長劉和謙、羅本立推動改革。

「國軍精實計畫」原名「十年兵力整建計畫」，在送交立法院通過後，於1997年7月1日正式實行；此案構想為減併高層單位、簡化作業程序並提高行政效率，配合新式武器裝備調整部隊結構與指揮層級，朝聯合作戰方向發展。精實案讓國軍兵力總員額由過去的五十萬調降為四十萬人，「編現比」亦提高到百分之九十以上，影響層面甚廣，達到「精簡高層、充實基層」目標。不過，這些國防改革，讓許多保守、傳統派軍人無法接受，使得李登輝的評價至今仍褒貶不一。

F-CK-1 A/B,經國號戰鬥機,IDF,中華民國空軍（圖／記者季相儒攝）

▲IDF經國號戰鬥機。（圖／ETtoday資料照）

此外，國軍戰備方面，李登輝執政時適逢IDF經國號戰機出爐，並曾進行多項大型軍購案，如「鳳凰專案」向美國購買150架F-16戰機與飛彈、「飛龍專案」向法國購買60架幻象2000戰機等，均是現役國軍主力型戰機；海軍部分，以「光華2號計畫」購入6艘拉法葉級巡防艦，而陸軍部分則購入AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機與OH-58D直升機等。

其中，「光華2號計畫」演變出的拉法葉軍購弊案，被視為海軍建軍以來最大醜聞，因「尹清楓命案」而爆發，眾多我國政府與法國政府高層牽涉其中；李登輝、郝柏村都曾為此案接受偵訊，最終國際仲裁判決我方勝訴，但隨著關鍵人物、軍火商汪傳浦今年病逝，讓許多案件細節石沉大海。

回顧李登輝12年的三軍統帥生涯，可說是台灣國軍制度重要的轉捩點，從精實案後，接續又有了精進案、精粹案等三階段裁軍計畫，而多次的重大軍購案，也為國軍戰備打下穩固基礎。

李登輝：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

▼一張圖看李登輝任內重大軍購案。（表／ETtoday製）

▼F-16戰機。（圖／ETtoday資料照）

空軍新竹基地「國防知性之旅-營區開放」全兵力預檢。F-16性能展示（圖／記者季相儒攝）

▼幻象2000戰鬥機。（圖／ETtoday資料照）

幻象2000-5,幻象2000戰鬥機,Mirage 2000-5,中華民國空軍,新竹空軍基地（圖／記者季相儒攝）

▼AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機。（圖／ETtoday資料照）

AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機,陸航（圖／記者季相儒攝）

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