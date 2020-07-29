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動滋券邊緣人必看！6大電商買運動裝備有折扣　沒中籤也能省很多

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動滋券簡訊中、官網沒中（圖／ETtoday）

▲沒有抽中動滋券嗎？想買球衣、球鞋的話，現在電商有針對運動品牌下殺折扣，讓你省一筆。（圖／ETtoday）

記者洪菱鞠／台北報導

體育署加碼的500元動滋券昨（28）日開獎後，中獎民眾已陸續收到通知，開心的準備列購買清單，沒有中籤的人也別難過，6大電商最近有運動品牌好康優惠可以搶，包括NIKE、adidas、New Balance、SKECHERS等，球衣、球鞋或配件一次買起來，折扣一點也不輸給動滋券。

炎炎夏日仍不減民眾上山下海、外出運動的興致，對於身上裝備的需求也變多，東森購物觀察運動用品類買氣較同年成長40%、去年同月成長9%，即日起也大推促銷，健身用品指定類別滿5,000現折300，另聯合SKECHERS、NIKE、adidas等品牌運動鞋下殺7折起，New Balance、ASICS、NIKE、adidas還有精選鞋款特賣990元起，其中大推NIKE AIR MONARCH IV復古老爹鞋，不僅是一雙慢跑鞋，也是近年穿搭很夯的時髦鞋型，特殺價1,699元。

NIKE AIR MONARCH IV 復古老爹鞋（圖／翻攝自東森購物網）

▲NIKE AIR MONARCH IV復古老爹鞋黑白紅。（圖／翻攝自東森購物網）

Yahoo奇摩電商也發現站上運動、戶外及海邊戲水用品等買氣旺，隨著動滋券的發放，網站同步祭出優惠，Yahoo奇摩超級商城推出「Fun肆新生活」活動，集結海邊戲水、運動穿搭、健身用品等，滿額最高現折1,200之外，K-SWISS更主打球鞋、服飾均一價888元起，其中推薦夏季新款印花短袖T恤，原價1,180元，趁優惠入手可現省292元。

K-SWISS夏季新款印花短袖T恤（圖／翻攝自Yahoo奇摩超級商城）

▲K-SWISS夏季新款印花短袖T恤。（圖／翻攝自Yahoo奇摩超級商城）

Yahoo奇摩購物中心則集結旗下adidas、Reebok、New Balance、ASICS、NBA等運動品牌，推出盛夏折扣優惠，adidas官方旗艦店於7/27～8/10全館5折起，結帳滿3,300再折500；ASICS推出品牌經典、人氣鞋款與熱賣服飾等，7/23～8/10全館優惠5折起；Reebok全館商品8折起，任兩件再享88折；New Balance夏季回饋新品7折起；NBA推出夏日狂歡慶全館6折起。

New balance新品327系列休閒鞋（圖／momo購物網提供）

New balance新品327系列休閒鞋。（圖／momo購物網提供）

momo購物網目前也有「特搜2020運動穿搭」活動開跑中，精選運動鞋、運動服飾、運動配件等商品7折起，包含社群討論度極高、藝人相繼穿搭演繹的New balance新品327系列休閒鞋，8/3前下單再送300momo幣；NIKE年度超夯孫芸芸同款RYZ 365老爹鞋，薄荷綠、灰藍新色特價2,990元；人人必備VANS黑白經典款滑板鞋特價1,999元；還有PUMA、UA、NBA等品牌Logo T均一價499元。

松果購物推出運動振興專區，超過300項商品限時2.4折起，輕量便攜的東京電通筋膜槍77折特價1,756元、Gopro Hero 8 Black特價11,300元、小米手環4特價669元、NIKE慢跑鞋特價1,732元，活動再加碼攜手HAPPY GO點數限定3倍送、刷國泰世華卡最高回饋400元。

此外，看好動滋券後續帶來的龐大商機，博客來也搶搭這一波熱潮推出振興狂歡Outlet展，包含NIKE、K-SWISS等知名運動品牌以及涼感排汗衣褲等品項，即日起至7/31主打運動服飾鞋款3折起。

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