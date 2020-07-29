高鐵「新型巡檢機車」四大亮點曝！環保零噪音又超輕　組裝只要一分鐘

▲高鐵新型巡檢機車可大幅提升維修效率。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司與工業技術研究院合作，開發「軌道智能化巡檢機車」，百分百採取本土化開發，相較舊型有四大亮點，更輕量化、便利化、智能化、電動化，噪音大幅降低，重量僅120公斤，兩人可在一分鐘內輕鬆裝設與拆卸，另搭配智能APP，勘災效率增3倍。

高鐵公司表示，軌道智能化巡檢機車2018年11月陸續啟用，現已交貨22台，下一批16台預計今年交貨，新型巡檢機車重量大減，從170公斤減至120公斤，兩人就可抬起，過去都需四到六人才可處理，另外座椅改為可旋轉式，機車轉向不再需要整台抬起，實用性大增。

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▲兩人可在一分鐘內組裝或拆卸新型巡檢機車。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司表示，新型機車可縮短一倍的檢修時間，效率可增三倍，同時電動化，車輪才用膠輪設計，大幅降低噪音，行駛時幾乎沒有聲音，對於沿線居民而言非常有感。而機車也配置智能4G傳輸，維修人員可即時傳回現場數據，通報指揮中心。

高鐵檢修人員實際操作新型機車，兩人合力在一分鐘內就可完成裝設或拆卸作業，出發前需確認各項設施到位，行駛時幾乎沒有任何噪音，若要轉向，則將座椅迴轉即可。

▲高鐵新型巡檢機車座椅可迴轉。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司表示，新型機車百分百由國產打造，充分展現MIT優勢，若發生地震停駛狀況，維修人員可在最短時間抵達現場檢修，配合虛擬管理中心後台，整理現場資訊後回報，大幅提升檢修效率，也可快速恢復列車行駛。

高鐵公司表示，國產化新型機車具有價格優勢，若與國外同車款相比，價格約便宜兩倍，功能也更豐富，因此計畫與工研院一同向國際推銷，畢竟這是軌道產業都必備的設備之一。

▲高鐵舊型巡檢機車較重，搬運不易，需要四到六人才能處理，當發生緊急狀況時，對於人力調度就會產生壓力。（圖／記者李宜秦攝）