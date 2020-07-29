27歲男趕走代駕！拍片嗨喊「挑戰酒駕」　1分鐘後慘死…撞擊瞬間曝光

▲男子開心地拿出手機拍攝影片，1分鐘後就酒駕自撞。（圖／翻攝自澎湃新聞）

圖文／CTWANT

大陸北京27歲男子小王（化名）參加公司聚餐，席間喝了不少酒，因此一行人便找了代理駕駛，並先將同事送回家；沒想到，代駕抵達其中1名同事住處後，小王就直接要求結賬，決定自行駕車，還拿出手機錄影揚言「挑戰北京酒駕」，結果上路才1分鐘，他便高速自撞路旁護欄，當場慘死，另有1人重傷。

《澎湃新聞》報導，小王今年5月12日參加公司聚餐，一行人在北京市海淀區某家餐廳飲酒狂歡，直到凌晨0時許才醉醺醺地返家；由於大家都喝了不少酒，因此小王等人一開始也很守規矩，決定找來1名代理駕駛幫忙開車，準備先將喝醉酒的同事一一送回家，最後再返回自己的住處。

▲車輛自撞前的最後畫面。（圖／翻攝自澎湃新聞）

沒想到，其中1名同事平安回家後，小王突然向代駕要求結賬，並掏出手機拍攝車內2名同事，同時狂言要「挑戰北京酒駕」，還將影片發送給友人，並稱「我開車送他們回去」；對方見小王打算酒駕，趕緊連傳了3則訊息阻止，急得直喊「你別開車」、「你找代駕」、「我求你了」，無奈男子並未回覆訊息。

就在傳送訊息的1分鐘後，小王駕駛的轎車即在海淀區永豐路失控，高速自撞路旁護欄，強大的撞擊力讓車輛當場翻覆，造成駕駛當場死亡、1名乘客受傷。

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