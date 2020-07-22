蘋果Face ID安全性有望升級！新專利可識別人臉靜脈分布　雙胞胎也解不了鎖

▲蘋果Face ID功能於2017年伴隨著iPhone X首度亮相。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

雙胞胎兄弟姊妹可以解鎖你的Face ID嗎？未來這項安全疑慮有機會消彌，蘋果最新專利顯示，將透過辨識人臉皮下的靜脈分布，來分別出不同人的差異。

2017年蘋果Face ID功能伴隨著iPhone X首度亮相，但該功能自推出以來一直存在著些許安全疑慮，已有實驗證明，透過高度還原的3D立體面具有機會騙過Face ID，一直存在爭議的，還有雙胞胎問題，Face ID的確會為用戶的雙胞胎兄弟姊妹或其他長得與用戶極為相似的家庭成員解鎖手機，但這項疑慮未來有機會解決。

美國專利商標局（USPTO）周二（21日）釋出一項蘋果專利，將「靜脈」作為臉部辨識的要素之一。人的臉部的特徵可以被輕易複製，但個體間甚至是雙胞胎的靜脈分布型態仍有著很大的差異，且由於靜脈位於皮下，因此若是沒有極端的醫學性的操作，要「複製」人臉的靜脈結構也相當困難。

▲臉部靜脈分布難以被複製。（圖／取自AppleInsider）

該系統將使用皮下成像技術建立用戶的靜脈3D分布圖，如利用相機中的紅外線感應器捕捉來自照亮用戶臉部的紅外線照明器取得的泛光和斑點圖案。此技術有點類似於Face ID當前的運作方式，即在用戶臉以圖案形式發出紅外線，並由成像設備讀取。

與其他生物辨識方法一樣，系統必須確定掃描的資料與先前用戶註冊的版本有足夠接近的匹配度。如果識別匹配，則會解鎖。

蘋果每周都會提交大量的專利申請，但不能保證這些專利未來都會在蘋果的產品列中實現。

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