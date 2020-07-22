　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果Face ID安全性有望升級！新專利可識別人臉靜脈分布　雙胞胎也解不了鎖

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhoneX,蘋果手機,智慧型手機,Face ID,臉部辨識。（圖／記者林世文攝）

▲蘋果Face ID功能於2017年伴隨著iPhone X首度亮相。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

雙胞胎兄弟姊妹可以解鎖你的Face ID嗎？未來這項安全疑慮有機會消彌，蘋果最新專利顯示，將透過辨識人臉皮下的靜脈分布，來分別出不同人的差異。

2017年蘋果Face ID功能伴隨著iPhone X首度亮相，但該功能自推出以來一直存在著些許安全疑慮，已有實驗證明，透過高度還原的3D立體面具有機會騙過Face ID，一直存在爭議的，還有雙胞胎問題，Face ID的確會為用戶的雙胞胎兄弟姊妹或其他長得與用戶極為相似的家庭成員解鎖手機，但這項疑慮未來有機會解決。

美國專利商標局（USPTO）周二（21日）釋出一項蘋果專利，將「靜脈」作為臉部辨識的要素之一。人的臉部的特徵可以被輕易複製，但個體間甚至是雙胞胎的靜脈分布型態仍有著很大的差異，且由於靜脈位於皮下，因此若是沒有極端的醫學性的操作，要「複製」人臉的靜脈結構也相當困難。

▲▼蘋果Face ID新專利。（圖／取自AppleInsider）

▲臉部靜脈分布難以被複製。（圖／取自AppleInsider）

該系統將使用皮下成像技術建立用戶的靜脈3D分布圖，如利用相機中的紅外線感應器捕捉來自照亮用戶臉部的紅外線照明器取得的泛光和斑點圖案。此技術有點類似於Face ID當前的運作方式，即在用戶臉以圖案形式發出紅外線，並由成像設備讀取。

與其他生物辨識方法一樣，系統必須確定掃描的資料與先前用戶註冊的版本有足夠接近的匹配度。如果識別匹配，則會解鎖。

蘋果每周都會提交大量的專利申請，但不能保證這些專利未來都會在蘋果的產品列中實現。

不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／路透：中國政府考慮關閉「美國駐武漢領事館」
緯創取得立訊人民幣30億元普通股　加強雙方策略合作關係
快訊／高雄嚴重車禍！轎車大轉彎「失控撞歪電桿」車頭全爛1死2
28歲女激情後下面血流不止　就醫發現竟是「男兒身」！當場崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果Face ID安全性有望升級！新專利可識別人臉靜脈分布　雙胞胎也解不了鎖

Pixel 4 XL背蓋翹起事件　官方判定與電池膨脹無關

「LINE TAXI Plus」多元化計程車　通過政府許可免裝錶計費營運

Snap第二季營收用戶皆呈正成長　高層預警Q3成長驟降

IG測試用戶發動募款功能！年滿18歲才能發起　捐贈者可匿名

Spotify進軍Podcast市場！　美前第一夫人將在全球用戶前真實呈現

蘋果黑科技專利曝光！透過Apple Glass可將任何表面變成觸控螢幕

台灣單車族新福音　Google地圖路線規劃新增共享單車資訊

Google Maps增加數十萬條單車路線　率先更新的10個區域包含台灣「這兩地」

星粉荷包即將大失血！　三星Galaxy新機系列價格仍然昂貴

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

蘋果Face ID安全性有望升級！新專利可識別人臉靜脈分布　雙胞胎也解不了鎖

Pixel 4 XL背蓋翹起事件　官方判定與電池膨脹無關

「LINE TAXI Plus」多元化計程車　通過政府許可免裝錶計費營運

Snap第二季營收用戶皆呈正成長　高層預警Q3成長驟降

IG測試用戶發動募款功能！年滿18歲才能發起　捐贈者可匿名

Spotify進軍Podcast市場！　美前第一夫人將在全球用戶前真實呈現

蘋果黑科技專利曝光！透過Apple Glass可將任何表面變成觸控螢幕

台灣單車族新福音　Google地圖路線規劃新增共享單車資訊

Google Maps增加數十萬條單車路線　率先更新的10個區域包含台灣「這兩地」

星粉荷包即將大失血！　三星Galaxy新機系列價格仍然昂貴

江祖平徵男伴顏值擺第一　自嘲要讓「祖譜」體面：不能丟其他人的臉啊！

萬盒16分鐘完售！超商加賣5千盒「薰衣紫醫療口罩」　7/24起「1人限購1盒」

百年東勢公學校宿舍改建　台中客家故事館揭牌

稻香中的仲夏音樂會　池上學子25日將共同演出

5天找到420具屍！街上、民宅橫躺遺體...「世界屋頂」新冠大爆發

王世堅碩士讀四年有感！批李眉蓁：整本都引述？開什麼玩笑

盼「疫情危機化轉機」！2020雙城「衛生分論壇」　聚焦城市防疫交流

全中運／體操史上第一「7金王」　莊佳龍最大贏家

桃園青埔商圈三雄開戰　大江表現亮眼...網讚「免費停車就是贏」

阿公揮汗耕種！調皮孫衝田埂「洗腳幫倒忙」　網笑：回家慘了

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

3C家電熱門新聞

蘋果專利曝光！透過Apple Glass可將任何表面變成觸控螢幕

三倍券家電優惠攻略　買洗衣機送冰箱

「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」瘋傳騙個資

OPPO體驗店也要振興一下！

蘋果再爆新專利！　Apple Pencil可直接從現實世界採集顏色

Google版AirDrop最快8月登場

「Galaxy Note 20」3D渲染圖出現啦！　真面目將在8月5日亮相

Spotify進軍Podcast市場！　美前第一夫人將在全球用戶前真實呈現

LINE歡慶9週年全館大回饋　全十組熊大兔兔貼圖下殺12元

3C達人5招教你破解山寨AirPods

蘋果認了iPhone「吃電」問題！　官方揭示澆熄災情的唯一解方

LINE貼圖下殺2折　歡慶9周年生日快樂

「LINE TAXI Plus」多元化計程車　通過政府許可免裝錶計費營運

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

前妻控周士淵睡了球迷的媽　夏令營成獵豔場

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

陳小春被狂罵半年不忍了！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

大暑送大薯！眾人實測APP笑爆：真的都是

大學校系怎麼選？台大教授嘆世界已經不一樣

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

馬國畢結婚前夕尋短　妻子懷孕3個月仍嫁他

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

影／生前是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死
太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面