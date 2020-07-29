　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

脫北者「北漂」...南韓國防部長「洗澡完接電話」遲1小時半才知道！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓國防部長鄭景斗，直到北韓官媒報導一個半小時後，才得知脫北者重返北韓。（圖／達志影像）

▲南韓國防部長鄭景斗，直到北韓官媒報導一個半小時後，才得知脫北者重返北韓。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

24歲的脫北者金某疑似18日凌晨，爬進江華島月串里的排水溝後躍入漢江、重返北韓（朝鮮）。對此，南韓軍警態度鬆散，甚至連國防部長鄭景斗（정경두）都毫不知情，直到北韓官媒《朝中社》26日上午6時（當地時間）報導金正恩所開城後，才從青瓦台國家安保室長徐薰（서훈）得知相關訊息，引起南韓朝野質疑，軍方的指揮與報告體系是否早已出問題。

根據韓媒《東亞日報》，南韓國會28日召開國防委員會全體會議，未來統合黨籍議員李埰益（이채익）向鄭景斗提出質疑，「部長，請問您哪時才首度接獲消息，得知該脫北者可能早已返回北韓？」；鄭景斗回道，「（26日）上午7時21分接到徐薰的電話後，才認知到事態的嚴重性。」

在北韓《朝中社》報導一小時後，徐薰共撥打2通電話給鄭景斗，7時21分撥打第一通時，鄭景斗正在洗澡，未即時接到來電，直到7分鐘後，兩人才取得聯繫。

共同民主黨籍議員金敏基（김미기）表示，「假設北韓沒有報導該事件，那部長您是否永遠無法得知脫北者金某重返北韓的消息？」；鄭景斗回道，「雖然會透過與相關部門的合作來得知該訊息，但單靠軍方本身，是很難得知具體消息的。」

鄭景斗為此致歉，「國防部長囊括所有與國防業務相關的責任，承擔無限責任的我，對於國民的質疑深感歉意」；同時在分析中指出，北韓指稱該脫北者疑似染上新冠肺炎（COVID-19），強調病毒擴散的危險性，此舉可能帶有某種層面上的政治目的，「北韓在警戒與防衛失敗上，和我方相比，勢必得承擔起更重的責任。」

►長得矮才能「北漂」成功！脫北者重返祖國秘徑曝光...鑽進排水溝跳漢江

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
為求交保「多嘴」挨律師轟：弱智！連千毅遭重判7年徒刑
中500元動滋券「可買運彩嗎」　官網竟無選項..彩券行解答了
染疫泰籍移工接觸者189人　檢驗結果出爐
LIVE／國內新冠肺炎維持467例　19人持續住院隔離中
壯了1倍！蔣友柏離婚後「進化大肌肌」變台版馮迪索
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海上漂2條人腿！狠夫弒妻後「斷腳」分屍稱：屍塊不小心落海

憂北京干預總統大選！　美參議員聯合致信要求「評估TikTok風險」

全球預防未來傳染病發生　科學家預估至少花費222億美元

川普反口罩貼文被控「假消息」！　又遭臉書推特刪除　長子一併遭殃　

12歲男孩遭35名警察闖入家中逮捕　真相一出原來是「玩具槍」惹的禍 　

脫北者「北漂」...南韓國防部長「洗澡完接電話」遲1小時半才知道！

運動哥衝進公寓「綁架前妻活塞行李袋」　一路拖到荒郊野外…竟拿出鮮花想求和！

英國最大流感疫苗計畫！強生批「反對者是瘋子」　力推3000萬人接種

調皮人妻做「蟑螂便當」！老公打開一看超開心：謝謝妳的哆啦A夢

惡老闆騙取1.1億疫情救助金　不管員工死活爽買藍寶堅尼超跑！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

鬼鬼7個月沒工作「坐助理機車省錢」　多了時間「想談戀愛」...狂cue禾浩辰XDD

海上漂2條人腿！狠夫弒妻後「斷腳」分屍稱：屍塊不小心落海

憂北京干預總統大選！　美參議員聯合致信要求「評估TikTok風險」

全球預防未來傳染病發生　科學家預估至少花費222億美元

川普反口罩貼文被控「假消息」！　又遭臉書推特刪除　長子一併遭殃　

12歲男孩遭35名警察闖入家中逮捕　真相一出原來是「玩具槍」惹的禍 　

脫北者「北漂」...南韓國防部長「洗澡完接電話」遲1小時半才知道！

運動哥衝進公寓「綁架前妻活塞行李袋」　一路拖到荒郊野外…竟拿出鮮花想求和！

英國最大流感疫苗計畫！強生批「反對者是瘋子」　力推3000萬人接種

調皮人妻做「蟑螂便當」！老公打開一看超開心：謝謝妳的哆啦A夢

惡老闆騙取1.1億疫情救助金　不管員工死活爽買藍寶堅尼超跑！

145萬！TOYOTA「HILUX皮卡車」小改款上市　單月接單破300台

生小孩一共要花多少錢？　新手爸「攤開整疊收據」清算19.5萬…花費細節嚇壞網！

海上漂2條人腿！狠夫弒妻後「斷腳」分屍稱：屍塊不小心落海

為求交保「多嘴」挨律師轟：弱智！連千毅2罪名遭重判7年徒刑

超挑釁！道奇火球男三振「作弊仔」做鬼臉　助球隊5比2勝太空人

珠心算10段高手8天爽住理K　「一次找5妹抓龍」帳單破72萬...喊貴怒告詐欺

獨派青年抗議上海副市長來台…她遭逮捕「摔斷手」進派出所繼續嗆　下場出爐

駁李眉蓁文宣抄襲　競辦發言人呂謦煒翻2014年標語嗆「踢到鐵板了！」

泰移工聯繫上了！莊人祥：21日就有腹瀉症狀　「這3天」要回溯疫調

憂北京干預總統大選！　美參議員聯合致信要求「評估TikTok風險」

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

國際熱門新聞

「買土地可娶小姨子」另類廣告掀轟動

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

台積電ADR猛挫近8％！美股三大指翻黑

疫苗研發破紀錄　佛奇：審慎樂觀

川普：很快戰勝病毒進入黃金時代

人妻做「蟑螂便當」　老公竟看成「哆啦A夢」

哈佛系主任天價收入曝！美檢察官揭中國「千人計畫」陰謀

歐盟宣布：限制對港出口鎮壓設備

香水噴到「突失明」！她急檢查慘被「摘掉一隻眼」

中美熱戰在即　BBC：北京急奪下台灣

媽媽突然暴斃　2女兒活活被悶死

聯合國發表報告　女脫北者下場慘曝

遏中武力犯台！美議員提案授權總統出兵

紐國表態與中國有3大歧見！總理號召挺台加入WHO

更多熱門

相關新聞

現代將出Santa Fe N Performance

現代將出Santa Fe N Performance

Hyundai（現代）在6月進行2021 Santa Fe的中期改款後（報導請點此），南韓原廠也打算為其增添N Performance套件，而此舉將使Santa Fe與i30、Veloster成為品牌現行陣容中「唯3」提供N Performance套件的車型。

性騷男職員！韓外交官「撫摸翹臀」觸怒紐總理

性騷男職員！韓外交官「撫摸翹臀」觸怒紐總理

全麻無意識　整形醫「來回撫摸」全裸女病患下體

全麻無意識　整形醫「來回撫摸」全裸女病患下體

聯合國發表報告　女脫北者下場慘曝

聯合國發表報告　女脫北者下場慘曝

南韓變態噁警！性侵脫北女19個月　同事裝傻

南韓變態噁警！性侵脫北女19個月　同事裝傻

關鍵字：

日韓要聞脫北者金某南韓國防部長鄭景斗

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

中籤沒？　動滋券開放網路查詢

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

熊熊驚爆懷孕10週！　年底帶球嫁

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

客庄旅遊券14萬份開獎！查詢方式曝光

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

快訊／蔡、賴赴北榮探視李登輝　王燕軍出面說明最新病情

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面