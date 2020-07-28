「愛當官、說的比做的多！」　柯市府首長互評辛辣流出

▲柯文哲出席「臺北好社企，共創心契機」暖心挑戰賽記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府才宣布新的發言人團隊，如今傳出最新一次首長互評中，首長竟互相開嗆，竟以「愛當官」、「說的比做的多」、「鄉愿」等詞語互相批評，甚至市長柯文哲都被批「恨鐵不成鋼」，其中都發局長黃景茂更直接被點名應撤換，被議員質疑資料無端外流是為了內鬥。對此，北市府發言人陳智菡受訪回應，「有競爭才有進步」。

台北市議員簡舒培回應，自己相當「訝異」，她認為很難不懷疑是內鬥」，首長互評制度從2014年至今，很多議員都曾向北市府研考會索資，但市府以「內參資料」為由不願提供，結果現在流出，還有有首長被其他局處長評為應該換掉。柯文哲沒有公開行程，出席市政會議後，媒體詢問柯怎麼看自己被評「恨鐵不成鋼」？柯文哲反問「我不成鋼？」隨即快步離去，沒有多回應。

根據流出的資料顯示，副秘書長李得全被批說的比做的多，決策指令反覆，3位副市長中，副市長彭振聲被質疑「只說不做」、「愛當官」，應該對近來一連串工程延誤負責，副市長蔡炳坤被評論「思維太過守舊、缺乏創意」，黃珊珊則躲過負評。對此，黃珊珊回應，知道別人怎麼看你，可以找到自己可以進步的事項，這是好事，以開放態度接受各界批評，大家每天工作量都很大，「哪有時間內鬥」，不要想太多。

產發局長林崇傑被評「很會說」、「很會當官」，但5年來提出過什麼像樣、有記憶點的政策？林崇傑受訪表示，少數一兩個人評論不需要太在意，他自己不覺得委屈，他們不見得曉得其他局處在幹嘛，自己服務的對象是商圈、夜市、市場等工商業界，反應最直接，「都蠻支持我的」。

此外，都發局長黃景茂被評論「能力、擔當沒有一樣及格」、「建議市長換掉此人」，警察局長陳嘉昌則是對上司和下屬態度不一、存待退心態、不思長進，消防局長吳俊鴻是老實人但「鄉愿」，文化局長蔡宗雄被指文化亂象多；勞動局長陳信瑜則挨批有爭議；觀傳局長劉奕霆則沒有積極行銷市政。

對於外界質疑市府內鬥，陳智菡強調，首長互評是屬於開放意見，每一位首長都可以看到其他首長的開放意見，好評、負評都看得到，這是秉持公開透明精神，過去議員也認為，如果有負評應公開，鼓勵大家有競爭才有進步。