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珠心算權威「松江路會館」連戰8天7夜　天價帳單曝！理K小姐：他手伸進去摸

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「珠心算數學腦訓學會」陳姓前理事長在業界頗具知名度，臉書上也貼了與總統府秘書長蘇嘉全合影的照片。（圖／翻攝畫面）

▲「珠心算數學腦訓學會」陳姓前理事長在業界頗具知名度，臉書上也貼了與總統府秘書長蘇嘉全合影的照片。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT 

「中華國際珠心算數學腦訓學會」前理事長陳銘樺是珠心算最高等級的十段高手，在業界頗負盛名。在北市經營補習班的他，常跑到俗稱「理K店」（理容院KTV）的「時尚會館」紓壓，月前一口氣在一家理K店泡了8天7夜，還一度點了5名美容師隨侍在側，宛如帝王級的享受共消費70多萬元；他在店內每天認帳刷卡，「出關」後卻質疑業者帳單灌水反控詐欺，老婆更找了黑衣人「查帳」，完全顛覆為人師表的形象！

台北市松江路上一間知名大型理Ｋ店負責人、會計等員工，六月十九日紛紛接到警方的筆錄通知，才赫然得知常客陳銘樺享受了八天七夜的「馬拉松帝王按摩」後，疑認為新台幣七十多萬元的消費金額過高，控告店家涉嫌詐欺。

業者表示，當時陳姓前理事長堅持「Long Stay」，勸也勸不走，直到第8天才心滿意足的離開。（圖／讀者提供）

▲業者表示，當時陳姓前理事長堅持「Long Stay」，勸也勸不走，直到第8天才心滿意足的離開。（圖／讀者提供）

陳銘樺之前是「中華國際珠心算數學腦訓學會」理事長，也是台北市內湖區一家知名珠心算補習班負責人，在業界頗具名氣，陳的妻子則是現任理事長；立法院的官網上，還貼出陳銘樺與立法院祕書長林志嘉的合照。

據悉，陳銘樺過去如果要享受夜生活，總習慣泡在理Ｋ店數天，中途會輪戰酒店，接著再回到理Ｋ店。四月間，台北市傳出酒店女公關確診新冠肺炎後，市府立刻宣布轄內六十九間列管酒店必須歇業，陳銘樺在「無從轉戰」下，四月二十五日凌晨進入該間理Ｋ店後，直到五月二日才「出關」，堪稱是把理Ｋ店當成「Long Stay」。

面對陳銘樺消費了七十多萬元，該理Ｋ店楊姓業者無奈表示，陳銘樺是常客，很了解店內的消費行情，如果覺得太貴，應該早點提出異議，「我們有建議他（陳銘樺）早點回家，但他每次看完信用卡簽單，不吭一聲就是簽名。」

「他（陳銘樺）天天待滿二十四小時，自己喝累了，就叫美容師睡在旁邊的椅子上陪他，還會要求我們出去幫他買酒、買菸；按摩費、酒錢與飯錢等費用，一天花費至少要八萬元到九萬元。」楊姓業者透露，美容師的按摩價碼每小時一千三百元、「紅牌經理級」美容師則是每小時一千七百元，陳銘樺每次「點」美容師，至少兩位以上，最多達到五位。

Long Stay的8天7夜中，陳前理事長一天就消費了12萬多元，並在隔天早上刷卡付帳。（圖／讀者提供）

▲Long Stay的8天7夜中，陳前理事長一天就消費了12萬多元，並在隔天早上刷卡付帳。（圖／讀者提供）

「過去數年，他（陳銘樺）常常連續三到五天泡在店裡，每一次都會點很多位美容師，遇到喜歡的美容師，就會叫她們坐近一點，不喜歡也不會趕她們出去。其實，他這次的消費單價和過去沒什麼兩樣，唯一的差別是，他之前中途會跑去酒店，喝醉後再回來理Ｋ店按摩休息，這次因為酒店都沒開門，他待在我們店裡的時間拉長很多，總價自然比較高。二月間，他有一天消費高達近十萬元。」楊姓業者強調。

陳前理事長曾因為覺得對店家的服務不滿意，找來多名黑衣人砸店，讓業者敢怒不敢言。（圖／讀者提供）

▲陳前理事長曾因為覺得對店家的服務不滿意，找來多名黑衣人砸店，讓業者敢怒不敢言。（圖／讀者提供）

面對楊姓業者等人的指控，陳銘樺表示，他從第一代經營者的時期就開始在該店消費，到現在已是第三代經營者，近來覺得帳單有灌水的嫌疑，「我因為患有心律不整，有時會恍神，加上與店裡會計人員有共同的朋友，因此每次拿到信用卡簽單都直接簽名。」陳銘樺說，太太到店裡要求業者提供美容師進出的證據，但店家不願提供店內監視器，只拿一張手寫的帳單，就要他付七十二萬多，所以他提出詐欺告訴。

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陳前理事長完成Long Stay「壯舉」後，在第8天早上拖著滿身酒氣與未梳洗的身軀離開養生會館。（圖／讀者提供）

▲陳前理事長完成Long Stay「壯舉」後，在第8天早上拖著滿身酒氣與未梳洗的身軀離開養生會館。（圖／讀者提供）

楊姓業者表示，陳銘樺「出關」後一周，他的太太（陳太太）就找了兩位黑衣人到店裡理論，指控店家灌水，要求查看帳單。「陳太太認為我們趁她先生喝醉的時候『灌單』（帳單灌水加價），但我們單據都很清楚，陳太太帶來的『兄弟』看完帳單後，覺得沒什麼問題，決定不介入這件糾紛。」

「因為以前他（陳銘樺）來店裡消費後，陳太太有時候會來對帳，這次他住進來以後，我們多次與陳太太聯繫，問她是不是可以把老公帶回家，陳太太卻表示：『家是他（陳銘樺）自己的，要回家也要他自己走才有用。』」楊姓業者說，由於考慮到陳太太的立場，理Ｋ店幹部都會儘量從旁控制陳銘樺的消費，「有時候他（陳銘樺）要送花給小姐，我們現場幹部也會勸阻。」

店內的理容師「小花」（化名）指控，陳前理事長喝醉就伸鹹豬手，她一反抗陳就威脅要把她趕出去。（圖／趙世勳攝）

▲店內的理容師「小花」（化名）指控，陳前理事長喝醉就伸鹹豬手，她一反抗陳就威脅要把她趕出去。（圖／趙世勳攝）

楊姓業者指出，陳銘樺不僅酒品不佳，還會對美容師伸出鹹豬手，若不順著他的意思，有時還會動手砸杯子，但他事後還是會到店裡消費，出手也相當大方，「這麼好的客人當然不能得罪，能吞的委曲我們都會吞下去，只是這次他實在太過分了。」

理Ｋ店另一名幹部則說，四年前某一天，陳銘樺由於喝得不開心，竟請來一票黑衣人，砸毀理Ｋ店門口的花盆，嚇壞了不少美容師，「這位財神爺客人花錢雖然乾脆，但也讓我們感到十分頭痛。」

「我們這邊是美容會館，又不是酒店，當然不能觸碰美容師。而且他（陳銘樺）的衛生習慣很差，這麼多天從來不洗澡、不換衣服。」美容師「小美」（化名）接著透露，自己多次遭到陳銘樺騷擾，「陳前理事長（陳銘樺）喝了酒就毛手毛腳，會突然把手伸進我的衣服裡面，甚至伸進我的褲頭。」

「小美」與「小花」還原現場情況說，陳前理事長會把手從褲子上方伸進去，嚇得她趕緊抓住陳男的手。（圖／本刊繪圖組）

▲「小美」與「小花」還原現場情況說，陳前理事長會把手從褲子上方伸進去，嚇得她趕緊抓住陳男的手。（圖／本刊繪圖組）

小美表示，有次遭陳銘樺襲胸時，她立刻撥開對方，並要求對方放尊重一點，卻被陳銘樺回罵「你們這邊是服務業，為什麼不可以摸？」

面對楊姓業者等人的指控，陳銘樺表示，他從第一代經營者的時期就開始在該店消費，到現在已是第三代經營者，近來覺得帳單有灌水的嫌疑，「我因為患有心律不整，有時會恍神，加上與店裡會計人員有共同的朋友，因此每次拿到信用卡簽單都直接簽名。」陳銘樺說，太太到店裡要求業者提供美容師進出的證據，但店家不願提供店內監視器，只拿一張手寫的帳單，就要他付七十二萬多，所以他提出詐欺告訴。陳還說，他每次都點兩名以上的美容師就是為了證明自己的清白，表示自己絕對沒有碰美容師。

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