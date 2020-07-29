工時少更能放鬆？英智庫曝：人們比40年前還沒空享受

▲勞工工時減短了，卻不一定更享受。（圖／取自免費圖庫／Pexels）



記者崔子柔／綜合報導

英國智庫決議基金會（Resolution Foundation）的最新研究發現，雖然英國勞工的平均工時減少，但多出的空閒時間並不是拿來享受，而是花在顧小孩、煮飯等，所以現今的勞工也未必比40年前放鬆。

研究指出，大多英國人比40年前平均花更少時間在運動、社交、其他嗜好上，把從1970年代就盛行的論點推翻，否定勞工工時縮短、生產力提升，就可以增加其享受時間的假設。

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智庫經濟學家喬治班漢（George Bangham）表示，現在男性工作的酬勞較低，女性花在工作上的時間更多，再伴隨育兒時間增加，下班的時候反而把空檔拿去煮飯、做家務，休閒玩樂的時間反而縮得更短。

▲適時放鬆享受能讓工作更有動力。（圖／pixabay）



研究指出，相較於1974年，2014至2015年間英國女性每天花在工作上的時間增加45分鐘，且多花半小時來照顧孩子，而這是透過壓縮烹飪、社交、運動等活動才爭取來的時間。

英國男性的平均工時就比1974年少，但他們花更多時間在煮飯、購物、育兒等事情上，但不論男女，平均睡眠時間都比當年多。