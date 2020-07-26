壽險不是只有身故才能領！利變保單兼顧保障及資產配置需求

▲許多民眾對於保障型保險商品的觀念越來越好，也會挑選適合自己的保單。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

台灣人愛買保險，保險滲透率為全球之冠，平均每人擁有3.3張保單。近年由於政府大力推動，許多民眾對於保障型保險商品的觀念越來越好，為自己添購的醫療險保障也越來越多，但壽險卻往往因為許多忌諱而絕口不提。

宏泰人壽有6種利變壽險商品，除了擁有壽險保障及符合主管機關規定的身故給付對保單價準備金最低比率外，也涵蓋資產配置需求。其中許多項目都是生存期間可以請領的，包括祝壽金、生存金、增值回饋產生的現金或儲存生息等。

近年利變壽險商品在市場上受歡迎，主要是因為兼具保障和資產配置的雙重功能，加上可以抗通膨，是許多家庭理財與保障的好選項。利變型壽險風險較低、穩定性較高，不像外匯股票基金波動大，民眾可以從幣別、繳費方式、有無還本機制等差異中去選擇適合自己的利變壽險商品。

以美元利變壽險為例，宏泰人壽推出「美添富美元利率變動型終身壽險」以躉繳方式同時滿足資產配置、投資理財、避險保值以及壽險的保障需求，並享有「增值回饋分享金」分享回饋機會，適合手頭有一筆餘裕資金需要找尋穩定增值目標的高資產族群。

「美金旺美元利率變動型終身壽險」為兩年期繳費，可以不必一次投入大筆資金，繳費到第二個年度起就能享有保單價值年年遞增；增值回饋分享金能靈活反應市場利率，對抗通膨很有利。

「金美利美元利率變動型還本終身保險」則適合退休規劃族群以定期定額方式繳交保費，逐漸把保障堆疊起來，並自第二保單年度起享有每年給付生存保險金的還本機制。

若以台幣利變壽險為例，則有「泰貼鑫利率變動型終身壽險」以躉繳方式提供資產配置需求並兼顧保障，享有身故／完全失能保障及「增值回饋分享金」分享回饋機會。

「金豐利利率變動型還本終身保險」為兩年期繳費，自第二保單年度起提供生存給付，適合做為儲蓄退休的資金規劃；「多多福利率變動型終身壽險」則較適合年輕人投資自己的保障，透過長年期分期繳交保費方式減輕財務壓力，達成未來保險保障及退休規劃的雙重需求。