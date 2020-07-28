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台中婦臉色慘白癱軟樹下...10歲女狂CALL父！　巡邏警緊急協助送醫

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▲陳婦疑心臟病發，癱坐在樹下。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳婦疑心臟病發，癱坐在樹下。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市第二警分局公園派出所員警日前巡邏時，發現一名陳姓婦人面色蒼白的癱坐在樹下，旁邊還有一名年約10歲的女童，警方上前關心，才知道婦人有心臟病史，疑病情發作癱軟在樹下休息，女童是陳婦的女兒，正撥打電話向人在苗栗的父親求救；警方見婦人身體極為不適，趕緊協助通知救護車，化解生命攸關的危機，婦人也說，感謝員警救了她一命！

台中市第二警分局公園所副所長莊誌哲、警員余珮毓於23日晚間9時25分許在園區巡邏時，看見一台機車無端停在園區走道中間，覺得可疑，開始巡視周邊狀況，發現陳婦（40歲）虛弱的靠著樹幹而坐，身旁還蹲著一名年約10歲的女童。

2員趨前關心，陳婦向他們表示數年前曾因心臟疾病，做過心臟瓣膜手術，當晚要帶身旁的女兒去一中商圈逛街，途中突然感到呼吸不順，身體也開始不舒服，才會將機車停在路中央，想靠在樹旁稍做休息，沒想到想起身時卻腿軟、身體愈加不適，也嚇到一旁的女兒。

陳婦說，女兒很聰明，見她不舒服的樣子就趕快撥打電話，向人在苗栗縣三義鄉的丈夫求救，目前丈夫正在趕回台中途中。

由於陳婦有心臟病史，警方不敢大意，立即通報救護車到場協助就醫，同時請女童持續與父親聯繫，也將陳婦機車幫忙暫時移至路邊，避免阻礙通行，陳婦上救護車前向員警表示：「你們幫了我大忙、救了一命，實在非常感謝！」

台中市第二警分局呼籲，遇有身體不適，應立即撥打119或110請求協助，避免喪失黃金救援的時間而造成遺憾，愛護自己才是愛家人體貼的表現。

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