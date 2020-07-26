解放軍「雷州半島以西海域」實彈軍演　美軍飛南海偵查

▲解放軍7月25日~8月2日，在雷州半島以西海域進行實彈軍演。（圖／翻攝自Google map）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍發出公告，從25日起到8月2日止，在廣東省西南部的雷州半島以西海域進行實彈軍演，美軍在軍演第一天的上午，派出1架P-3C反潛機、1架P-8A反潛機通過巴士海峽朝南海進行偵查動作，另外還有一架KC-135T加油機飛往南海深處。

解放軍針對雷州半島軍演公告指出，禁止相應海域一切海上航行及漁業作業，船隻必須停泊港內禁止出海。

公告更警告，「此次打靶覆蓋範圍大、彈藥威力大，擅自出海被誤炸誤傷的危險極大」，任何人如擅自出海造成危險，後果自負。

北京大學「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）的推特指出，25日上午10時許，美軍P-3C反潛機、P-8A反潛機從太平洋通過巴士海峽往南海巡弋，1架KC-135T加油機飛往南海深處，朝海南島方向飛去，其中KC-135T應該能夠支援其他未被發現的飛機。

「南海戰略態勢感知計畫」平台資訊指出，美軍軍機從15日起已經連續11天在南海或廣東沿海進行偵查或巡弋，其中23日美軍甚至逼近中國領空，被業餘無線電玩家，錄下解放軍空軍的警告內容。

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