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33年前台中最火爆聖地！開8年倒閉淪「猛鬼樂園」　收攤內幕曝

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記者蔡儀潔／綜合報導

如果在鬼月你敢去「卡多里樂園」嗎？ 該座位於台中的廢棄樂園斥資上億打造，場內不僅有摩天輪還有超長滑水道，在33年前堪稱人氣不輸南部和北部同業，然而開業短短8年就收攤，之後更是流傳不少靈異之說，而電影《紅衣小女孩》也在這取景，不過樂園地主透露，當時不曉得電影公司要拍鬼片，看到預告才意外知曉。

▲▼揭密「紅衣女樂園」。（圖／翻攝自東森新聞）

▲廢棄樂園現狀。（圖／翻攝自東森新聞）

請繼續往下閱讀...

據《東森新聞》報導，「卡多里樂園」與1983年2月開園，當時人氣爆棚，每到假日都吸引滿滿人潮，可說是台中第一個大型遊樂園，號稱首創全台「360度雲霄飛車」。

然而樂園在1994年宣佈關閉，之後靈異之說甚囂塵上，甚至還有失蹤、命案的傳言，也因此被稱為「猛鬼樂園」。 鏡頭直擊曾當日遊客人數破萬的遊樂區，倒閉後連遊樂器材都拆光，半夜經常有年輕人探險。

▼33年前人潮滿滿。（圖／翻攝自東森新聞）

▲▼揭密「紅衣女樂園」。（圖／翻攝自東森新聞）

對於紅極一時的樂園為何關閉，老闆葉石頭表示，當年要到緬甸投資皮包製造工廠，所以想把樂園生意轉給員工，但因「計較太多」談不攏，加上要求繁雜，心一橫乾脆停業，「他們的意思是要把勞資的年資結清掉再重新算。」近2年多來，葉石頭砸上億將該地轉型生態農場，希望藉此帶動荒廢商機。

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