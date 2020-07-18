19歲以下免費玩遊樂園！塞爆人「一整天只玩到3樣」　員工曝屁孩魔咒：心累

▲示意圖，與本文無關。（圖／劍湖山世界樂園提供）

記者周亭瑋／綜合報導

交通部觀光局祭出安心國旅補助計畫，更讓19歲以下學子免費暢玩全台22家遊樂園。好康一出爐，廣大同學們當然不會放過難得機會；不過，員工們整天面對爆量人潮，與各種奧客或屁孩行徑，可謂苦不堪言阿！

一名樂園工讀生在dcard發文提到，自從政策上路後，安親班、國小、國中、高中、大學生，全部都給你入園「入好入滿」，直接玩到一個爆掉，「各種設施至少排1個小時以上，有人入園只玩到3樣設施，比排隊領振興券還久。」

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他不禁抱怨各種樂園亂象，「有一堆插隊的，代替排隊的，甚至排隊吵架的，有的小孩身高不夠高不能玩，我們阻止還要被他客訴、被他罵的，都已經閉園了，人根本消不完。」

原po感嘆，「這幾天上班心真的都很累，這次的補助威力太強大，辛苦遊樂園打工的各位了，還有這陣子超商員工也辛苦了。」

▲大票學生湧入主題樂園。示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡佩旻攝）

這段文引起不小回響，同業們也趁機訴苦，「到樂園工作是想散播歡笑散播愛，希望大家都能多一分同理心，讓世界更美好」、「每天都想超渡客人」、「我是售票的，開園前售票口就擠爆」、「這種年紀的屁孩根本給人家添亂的！沒禮貌的一堆，請他們排隊死不排，還闖進餐廳隨便坐，用桌上準備給別的客人用的餐具、飲用水，上前勸導就丟一句：啊我就要進來，為什麼不行啦」。

另外，先前就有不具名的主題樂園業者指出，7月1到13日間，旅次較往年增長2-3成，而觀光局針對免費玩祭出的2億元經費，至今已使用超過一半。對此，交通部長林佳龍16日作出承諾，表示已擬定對策，該方案不會提前結束。

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