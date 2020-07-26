香港連5天確診破100！　累計將破2600...醫院壓力巨大

▲香港新冠肺炎嚴重。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情持續肆虐，香港第三波疫情嚴峻。根據最新消息指出，香港今（26）日再新增超過100起確診個案，已連續5日破百，預計累計病例將會突破2600起。

綜合港媒報導，香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君25日透露，僅僅半天已新增逾百起初步確診個案，連續2日都是這樣的狀況。消息指出，香港26日超過百起確診個案。

由於確診病例暴增，患者大多年紀大、有長期病患，導致住院時間較長，香港的公立醫院承受巨大壓力，香港醫管局已啟用鯉魚門度假村社區隔離設施，並正考慮啟用有「港版方艙醫院」之稱的亞洲博覽館社區治療設施。

香港政務司司長張建宗26日表示，由於香港許多確診者「源頭不明」，且範圍廣泛，同一時間出現多個社區感染群組，讓追蹤接觸者及切斷傳播鏈的工作困難重重，情況堪憂。

張建宗說，如果疫情持續擴散，政府會果斷採取更嚴厲的管控措施，進一步限制處所營業和減少市民出外的空間。但他強調，現階段政府無意推出「居家令」或「禁足令」，限制市民外出。

「這一波疫情是半年以來最嚴峻的。」張建宗說道，未來兩星期將會十分關鍵，要盡力防止病毒在社區進一步擴散，除了政府採取必要措施之外，市民自律和配合亦非常重要。他懇切呼籲，市民務必盡量留在家中，減少社交接觸和外出用膳。

張建宗指出，市民應配合佩戴口罩的強制措施，保護自己及他人，並注重個人和環境衞生及勤洗手，更應暫停非必要的親友聚會或聚餐及減少到街市。除此之外，由於不少確診個案涉及長者，要關心身邊的長者，多詢問他們的健康狀況，並提醒他們做好防疫措施。

►戴口罩更要保養