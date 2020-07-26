苗栗新東大橋前轎車機車相撞　騎士「左手拇指斷飛」掉在引擎蓋上

▲徐男被撞後，痛苦的在地上哀嚎，左手拇指也被撞斷掉落在引擎蓋上。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名43歲的徐姓男子，24日下午騎車經過新東大橋前時，與準備左轉的小客車發生碰撞，徐男倒地後不僅右小腿骨折，連左手拇指都被撞斷，痛苦在地上哀嚎；救護人員到場後，在小客車引擎蓋上找到斷指，趕緊用乾淨紗布及生理食鹽水保存，送醫救治；至於詳細肇事原因，還在釐清中。

苗栗縣消防局表示，24日下午3時05分接獲民眾通報，稱在新東大橋與新東街路口發生車禍事件，救護人員到場後發現徐姓騎士右小腿骨折、左手臂及眉間撕裂傷，左手大拇指指節斷裂，倒在地上哀嚎；救護人員邊幫徐男做初步包紮，邊找被撞斷的拇指，隨後在小客車引擎蓋上發現斷指，用紗布和生理食鹽水保存後，緊急送醫救治。

▲詹男所駕駛的小客車，在路口準備左轉時，因為禮讓直行機車，才在出發生碰撞意外。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經警方初步研判，因小客車駕駛未禮讓直行車，而騎士也未注意前方路況，雙雙在搶快的情形下才會釀成這次意外；經酒測後，雙方都無酒駕行為，但詳細責任歸屬尚須釐清。警方也呼籲，車輛行經十字路口時請放慢速度，並注意左右行人及來車，以免造成憾事發生。

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